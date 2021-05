Los lácteos siguen por detrás de la inflación SUPLEMENTO RURAL 20 de mayo de 2021 Redacción Por Luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor de abril, los alimentos quedaron en la mira del Gobierno y fueron señalados como los culpables de una inflación que se encuentra descontrolada. Sin embargo, los lácteos aún no alcanzan el nivel minorista general del 44,2%.

En abril los lácteos subieron de golpe casi un 10% pero aún así todavía no alcanzan la inflación interanual, porque estuvieron en 2020 con precios máximos.

Los productos lácteos quedaron señalados como los culpables del aumento generalizado de los alimentos, luego del aumento que tuvo en abril dicho rubro (“lácteos y huevos”) con un 9,7%. Pero para entender esta situación y no sacar conclusiones erróneas, es necesario acceder a la historia completa, no sólo a la fotografía.

“Si bien la inflación de alimentos es siempre un tema sensible, la pandemia hace que lo sea aún más y en Argentina estar en un año electoral agrega un ingrediente más para que se ponga la lupa sobre los precios minoristas en general y los alimentos en particular -explica el analista y consultor de Economía Láctea, ingeniero José Quintana-. Hay gobiernos que a pesar de todo no intervienen mientras que otros impiden que los precios aumenten mediante intervenciones, como por ejemplo políticas de precios máximos que a la larga se hacen insostenibles frente a las fuerzas del mercado y derivan finalmente en que los precios ajustan de golpe todo lo que tenían atrasado”.

El modo de advertir una situación así, “es mirar una serie larga de la evolución de los precios que se están analizando, comparándolos con alguna referencia y si se comparan los valores interanuales, hacerlo en moneda constante”, argumenta Quintana.

¿SUBIERON REALMENTE

LOS LÁCTEOS?

La suba de los precios al consumidor de los productos lácteos relevados por el INDEC durante el mes de abril puede llevar a conclusiones equivocadas si no se la mira en perspectiva.

El IPC nivel general aumentó 4,1%, mientras que el rubro alimentos subió 4,7%. Dentro de “Alimentos”, el rubro “productos lácteos y huevos” fue el que más aumentó con un 9,7% (compensado con bajas en frutas y verduras), sin embargo entre abril 2020 y abril de 2021 (interanual), el rubro lácteo aumentó sólo 34,9%”. Según muestra el relevamiento de Quintana “en el mismo período la inflación minorista nivel general acumuló un 44,2% de aumento y los alimentos en conjunto subieron un 45,7%”. Es decir, comparativamente hablando, el rubro lácteos y huevos en el último año corrió por detrás de la inflación, tanto general como de alimentos.

Además, “el INDEC releva ocho productos lácteos de los cuales para la comparación respecto de 2020 tomamos siete debido a que en abril de 2020 no se publicó el dato del precio de la leche en polvo en estuche de 800 gr. y de los siete productos analizados solo dos están más caros que en abril de 2020 en pesos constantes actualizados a abril 2021: el queso pategrás subió 3,62% respecto de su valor de abril de 2020 actualizado y el queso sardo 3,53%. En tanto el dulce de leche cayó 9,8%, la leche fluida 3,47%, la manteca 4,29%, el queso cremoso 2,21% y el yogur una significativa caída de 14,6% respecto de los valores de abril de 2020 actualizados a abril de 2021 por IPC”, enumeró Quintana.

Cabe recordar que las políticas de precios máximos instaurada en lácteos desde el año pasado, recién se flexibilizó en febrero de este año, siendo la consecuencia lógica lo que sucedió con estos recientes aumentos de precios, que “terminan generando más problemas que si se los hubiera dejado aumentar de manera paulatina acompañando la evolución del mercado y la inflación general”, reflexionó el analista.