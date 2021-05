Contundente reacción de las rurales santafesinas SUPLEMENTO RURAL 20 de mayo de 2021 Redacción Por La entidad que agrupa a las entidades ruralistas expresó su posición respecto al cierre de exportaciones, y fue muy crítica con el Gobierno nacional. Férreas posturas de Santa Fe, Rosario y San Justo.

CARSFE manifestó su descontento con la decisión oficial.

El cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días provocó un cimbronazo en el sector agropecuario. El repudio del sector fue unánime y en la provincia de Santa Fe se sintió con fuerza, a partir de comunicados contundentes de distintas sociedades rurales, que definitivamente se plantan ante los embates oficiales.

También se manifestó contra la medida CARSFE, la entidad que agrupa precisamente a las asociaciones rurales de la provincia. Toda la dirigencia santafesina puso el foco en el fracaso asegurado que tiene una medida que, precisamente, tuvo resultados contraproducentes en el pasado reciente.

“Ya en 2006 la carne argentina, siempre valorada y una referencia de calidad reconocida, fue sustituida por las producidas por otros países y los compradores internacionales dejaron de confiar en Argentina como proveedora, por la falta de previsibilidad y de seguridad legal y económica”, sostuvieron los ruralistas. Y agregaron: “así, el país se privará de los ingresos genuinos de dólares por exportaciones”.

Para CARSFE, “ha sido una nueva cachetada al productor ganadero, que ahonda la política del fracaso y no hace más que acelerar el nefasto futuro para la ganadería”. De hecho, destacaron que la solución “no pasa por la caprichosa idea de un Gobierno resolviendo, insensatamente, el cierre de exportaciones”, sino por entender que “el mercado de la carne necesita de reglas de juego claras para poder desarrollarse, aumentar su stock y así cumplir con el abastecimiento interno y los mercados externos”.

SAN JUSTO

La Sociedad Rural de San Justo rechazó de manera terminante la medida de cierre de las exportaciones de carnes que aplica el Gobierno Nacional, “como una muestra más de la impericia, la incapacidad de generar soluciones positivas y la recurrente búsqueda de la confrontación y la prohibición como mecanismos para la construcción de poder”.

A las consecuencias drásticas ya conocidas, desde la entidad remarcaron también que hay “otros daños irreparables”. En ese sentido, indicaron: “los efectos negativos implican la afectación del sistema económico y productivo de una gran economía regional, los productores y los pobladores del interior ven caer su capacidad de compra y los negocios de todo tipo reducen su actividad”. Pero además, señalaron que la población en general, supuestamente beneficiaria de estas medidas, “también verá en el futuro que el costo de la carne aumentará y será menos accesible”.

SANTA FE

Al igual que San justo, la Sociedad Rural de Santa Fe fue vehemente en su crítica: “hay que hacer un esfuerzo intelectual enorme para tratar de comprender tan absurda medida, y el resultado será infructuoso porque ningún beneficio para el país arrojará el cierre de exportaciones de un producto que genera ingreso de divisas y mano de obra”.

Teniendo en cuenta que la actividad ganadera contribuye al desarrollo, la entidad advirtió que mediante la implementación de esta medida “no solo se pierde stock ganadero, también productores, inversiones y servicios” porque al mismo tiempo se afecta el trabajo de peones, alambradores, molineros, servicios profesionales, proveedores de insumos, servicios de transporte y gomeros, entre otros.

“Se pierde actividad económica en un país que necesita crecer, se prescinde de divisas cuando escasean, se pierde empleo en un país con desocupados y producción en una Argentina con niveles récord de pobreza”, manifestaron los dirigentes santafesinos.

También se refirieron al rol del presidente de la Nación: “ha dicho reiteradas veces que no quiere tener un conflicto con el campo ni repetir errores del pasado", pero a esta altura, lamentablemente su palabra está tan devaluada como la moneda nacional y, en épocas de crisis, es grave”.

Y para concluir, reconocieron que el problema es la inflación y no sectorial. “Ante ese flagelo, nuestras autoridades se exhiben incompetentes”, se lamentaron.

ROSARIO

Teniendo en cuenta que el precio de la carne vacuna quedó otra vez en el centro de la escena (al igual que en 2006), como uno de los responsables de la actual inflación, la Sociedad Rural de Rosario criticó la aplicación “de la misma receta”, aludiendo justamente al cierre de las exportaciones de carne bovina.

Rememorando lo ocurrido en aquella época, la entidad señaló que además del “efecto devastador” que produjo la medida, también se registró una suba de precios de la carne, superando los valores previos al cierre intempestivo.

“La carne vacuna vale, ya que producirla contempla un proceso de dos años hasta obtener un novillo y la misma ha perdido su peso relativo en la composición de las dietas proteicas, la cual ha sido suplantada por otras carnes más económicas de producir”, explicaron desde la dirigencia.

Al mismo tiempo, destacaron que la exportación de aproximadamente un millón de toneladas de carne “es un proceso virtuoso”, que genera el ingreso de divisas y una vasta cadena de trabajo, favoreciendo el arraigo en el interior del país.

Por último, apuntaron contra el accionar oficial: “una vez más el Gobierno actúa en forma inconsulta y cierra en forma intempestiva las exportaciones de carne; cabe destacar, que con ello también cierra la confianza del sector agroindustrial argentino”.