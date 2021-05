Rigen las nuevas medidas en el territorio santafesino

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, brindó una conferencia de prensa para detallar las nuevas medidas que hoy comenzaron a regir en todo el territorio de la provincia, incluso en aquellos departamentos que por su situación no habían ingresado hasta este martes en estado de “alarma sanitaria”, categoría establecida por el Ministerio de Salud de la Nación. “Todas las medidas adoptadas tienen como meta reducir la circulación de personas, ya que el virus viaja con las personas”, subrayó el funcionario.

Concretamente, el ministro se refirió a la restricción total de circulación vehicular: “La única justificación para circular en vehículos particulares va a ser la realización de actividades laborales. También se encuentra autorizada la circulación de quienes tienen una urgencia médica u otras cuestiones relacionadas con la salud o la asistencia propia o de una familiar. Toda la actividad laboral privada que esté habilitada tiene un permiso para circular, el cual debe ser tramitado tanto en la web o aplicación de nación o de la provincia. El home office también va a regir como modalidad para las actividades profesionales, excepto las que tienen que ver con el trabajo en una obra o en una industria. “La idea es que todo aquello que se pueda realizar de manera remota, se haga bajo esta modalidad”, acotó el funcionario. En tanto que la actividad comercial tradicional en locales podrá realizarse con un horario límite de las 17 horas en todo el territorio provincial; mientras que los shoppings deberán permanecer cerrados.

Con respecto a la actividad en las oficinas públicas, Pusineri informó que “se está acordando con las distintas jurisdicciones que todo el trabajo que se pueda hacer de manera remota, es decir una modalidad de teletrabajo o home office. Además se está invitando a los otros poderes del Estado y a cada uno de los municipios y comunas de la provincia a tomar una medida similar”.

En relación a la situación en las escuelas, Pusineri remarcó que “para nosotros la presencialidad escolar es una situación a sostener y vamos a retornar a ella ni bien salgamos de esta situación de alarma”.

Al repasar las actividades deportivas, el ministro hizo hincapié en que la actividad física al aire libre está autorizada. Por otro lado, los deportes grupales o colectivos –incluso cuando se realice al aire libre- no estarán permitidos. Los gimnasios y todos aquellos lugares como centros de pilates, fútbol 5 u otro tipo de actividades que se realicen en este tipo de espacios deberán permanecer cerrados. Asimismo, se restringen las reuniones de personas en lugares públicos: “No habrá posibilidad de reunión social en una plaza, parque o paseo, no importa el número de personas que sean. El espacio público será utilizado solamente para transitarlo, no se permitirá permanecer en él".



LAS NUEVAS RESTRICCIONES

El gobierno estableció el martes nuevas restricciones que regirán en toda la provincia a partir de este jueves 20 de mayo y que se extenderán hasta el 31 de este mes para bajar la cantidad de casos de coronavirus, de acuerdo al Decreto Provincial Nº 0647 que se dio a conocer anoche, cerca de las 21 hs, con la firma del gobernador Omar Perotti y del director General de Despacho y Decretos, Marcelo Meier.

Las nuevas medidas inciden sobre la circulación vehicular, que quedará restringida a toda persona que no realice actividades autorizadas.

Quedan exceptuadas de esta todos aquellos que cumplan con su actividad laboral; quienes estén debidamente justificadas por una situación de fuerza mayor (incluyendo asistencia médica, farmacéutica y cuidado de personas). Para circular deberán llevar la documentación respaldatoria y la app provincial COVID19 o app CUIDAR.

Por otro lado, se suspende la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines. Los locales comerciales individuales en avenidas importantes o barriales pueden abrir hasta las 17hs. Los supermercados estarán abiertos hasta las 19hs. El mismo horario para las despensas barriales.

Se suspenden las clases presenciales en el nivel inicial, primario y secundario en los departamentos La Capital, La Lorenzo, Rosario y para las ciudades de Rafaela, Villa Minetti y María Teresa, entre las más afectadas.

Además, los locales gastronómicos sólo podrán funcionar entre las 06 hs y las 19 hs. Luego de las 19hs, sólo podrán ofrecer servicios de deliverys. El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada ala atención del público, no podrá exceder del 30%.

En tanto, se suspende la práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales. Si está permitida la práctica deportiva individual (caminar, correr y andar en bicicleta).

También se prohíbe el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre; actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.

El transporte público está habilitado para todas las personas que tengan que dirigirse a su trabajo, a un efector de salud o para ir a cuidar a un familiar.