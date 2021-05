Corach criticó que se siga jugando al fútbol

En el marco de las duras restricciones que implementará desde este jueves hasta el 31 de mayo la provincia de Santa Fe, el ministro Marcos Corach, en diálogo con LT 10, criticó duramente a la AFA, a la Super Liga (y por elevación al gobierno nacional) por la continuidad del torneo de fútbol argentino que por estos días tiene como protagonista a Colón.

El funcionario rafaelino, mano derecha de Omar Perotti, sostuvo que mientras la sociedad hace un montón de esfuerzos económicos y emocionales cientos de personas se juntan a festejar como ocurrió en los clásicos rosarinos y santafesinos.

“El torneo de fútbol argentino debería estar suspendido en este crítico momento. Es un ejemplo muy malo para la sociedad. No puede ser que uno tenga que suspender las clases y el fútbol siga para adelante. Lo importante hoy es la salud y las clases presenciales, no el fútbol”, subrayó Corach.

Sobre las críticas del gobernador Perotti a la decisión de Nación de suspender la exportación de carne vacuna, el ministro señaló que la provincia tiene una posición en este tema que es la defensa del aparato productivo de Santa Fe.

“Hoy, el gobernador dice que la salida es producir más carne vacuna y no cerrar la exportación. Sería bueno que Nación modifique esta decisión”, remarcó Corach.