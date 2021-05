“Queremos reiterar que no está en discusión la presencialidad” Locales 20 de mayo de 2021 Redacción Por Así lo aseguró la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, haciendo hincapié en que la resolución que restringe la presencialidad, obedece a la necesidad de bajar la circulación en el marco del aumento desmedido de casos. “Luego de estos siete días, se analizará el escenario”, dijo.

En medio de enormes críticas por la agrupación Padres Organizados, que rechazó la suspensión de la presencialidad en las escuelas, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani respondió: “Lo que yo quiero reiterar y que es lo que ya ha dicho la ministra y el secretario de Educación, es que no está en discusión la presencialidad, este Ministerio ha trabajado enormemente para hacer efectiva la posibilidad de una presencialidad cuidada y en este caso monitoreada semanalmente para que los chicos puedan volver a la escuela, por lo tanto, es un valor que nosotros quisimos poder preservar”. Y agregó: “El tema es que esta definición de poner en pausa la presencia de los alumnos en las escuelas deviene de una situación que excede al sistema educativo”.

“El sistema educativo integra un sistema social, está dentro de una sociedad que no ha podido, que no ha sabido tener las conductas adecuadas para lograr la baja de los contagios. El ministerio de Salud evaluó y hay una evaluación nacional de cada uno de los territorios; sabemos que la ciudad de Rafaela está categorizada dentro de alarma epidemiológica, por tanto la escuela viene a hacer un esfuerzo importante en dejar la presencialidad por unos días y contribuir en algo que es esencial y que se debe comprender de esa manera, que es bajar la circulación de personas”, afirmó la funcionaria provincial.

Cristiani, aseguró que “seguimos manteniendo nuestra convicción de que la escuela es un lugar seguro, que los contagios es este ámbito han tenido un número bajo en relación a todos los participantes del sistema, que la vacunación en el 98 % de los docentes ha contribuido enormemente a que la escuela sea un lugar seguro, pero que evidentemente la escuela sola no puede y con lo que se hace solo en la escuela no es suficiente, por lo tanto, esta decisión de poner en pausa la presencialidad es a modo de un aporte, una contribución que hace una vez más la escuela, para que toda la comunidad comprenda que nos tenemos que cuidar todos en un concepto de cuidado solidario”, aseveró.

A su vez, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, manifestó que “nadie quiere interrumpir la presencialidad, pero ha sido un hecho necesario determinado por las condiciones epidemiológicas. Nosotros estamos en constante evaluación, y esto es a diario, y después hacemos un corte semanal para poder construir la información y que nos dé índices, que junto con el Ministerio de Salud analizamos para observar el tema de contagios”.

Cristiani, habló del panorama que vive el territorio provincial en términos de conectividad, expresando que “la mediación virtual del vínculo pedagógico, ha sido muy restringido y muy escaso porque en toda la provincia no tenemos una buena calidad de internet con acceso a todas las personas, y en esto incluyo a docentes, alumnos, a las escuelas, a los hogares, por eso es muy importante medidas de fondo que se intentan tomar desde la gestión de gobierno, como lo son la expansión del sistema de conectividad provincial y para eso necesitamos que la Cámara de Diputados trate la ley de Santa Fe más conectada, que es un ambicioso plan de conexión de internet que llegaría a través 4.000 kilómetros de fibra óptica a cada rincón de la provincia, en 25 trazados diferentes, para que la conectividad pueda ser un derecho para todos”.

“Las mediaciones en educación en la distancia, han sido diversas, porque justamente no hay conectividad en todos lados; estas mediaciones pedagógicas tuvieron como sostén distintos dispositivos, algunos que tuvieron que ver con días de trabajo, orientaciones que los docentes daban a través de grupos de whatsapp, distintos materiales que se distribuían y en donde están también los cuadernos pedagógicos”, sentenció la funcionaria.