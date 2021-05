Homenaje a Lifschitz Nacionales 20 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Cámara de Diputados rindió ayer un emotivo homenaje a la memoria del exgobernador de la provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz, quien falleció el pasado 9 de mayo víctima de Covid-19. El diputado socialista Enrique Estévez: “Hoy me toca la difícil tarea de despedir y homenajear en nombre del Partido Socialista a Miguel Lifschitz. Un gran demócrata, un gran dirigente, un gran socialista -dijo-. Miguel mantuvo a lo largo de toda su vida la convicción indestructible de que la realidad difícil de nuestro país se podía cambiar; que no era sencillo, que no era rápido, pero tenía la convicción de que se podía cambiar, y fue una de esa personas que desde la función pública nos demostró que esos cambios que a veces parecen imposibles, se pueden concretar”.

“Fue parte de un puñado de jóvenes que por esos años soñaron con un socialismo que pudiera hacerse realidad en nuestro país. Ese camino lo llevó a ocupar muchas responsabilidades públicas, las más importantes fueron ser dos veces intendente de Rosario y gobernador de la provincia de Santa Fe, donde dejó huellas que hoy todos reconocen”, destacó el legislador santafesino, que agregó que Lifschitz “nunca se conformó con lo realizado, siempre empujaba para seguir cambiando, innovando”.

Resaltó también que Lifschitz “se fue sin pedir ni aceptar jamás un privilegio; los despreciaba, se fue esperando su turno para vacunarse, como cualquier argentino sin diferencias; se fue como un igual. Hoy descansa con los grandes nombres del socialismo de nuestro país”.

Con la voz quebrada, Estévez continuó: “Se marcha y nunca se llega; él tenía la esperanza de vivir en un país más justo y solidario. Muchas gracias Miguel, hasta siempre compañero”. Todos los diputados se pusieron de pie para aplaudir.