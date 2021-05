Cerrar escuelas, comercios no esenciales y gastronomía Nacionales 20 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- Los expertos y epidemiólogos recomendaron ayer al Gobierno nacional cerrar "por tres semanas" comercios no esenciales, la gastronomía y escuelas, al considerar que "no se puede seguir esperando" porque la situación sanitaria es "grave" y "va a empeorar". Así lo indicaron a NA altas fuentes del Gobierno, que precisaron que la recomendación fue realizada durante una videoconferencia encabezada por el presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En ese marco, los expertos advirtieron que "ha llegado el momento en de esta curva aplanada alta en que hay que aumentar las restricciones", y argumentaron: "Esto va a empeorar, no sé puede seguir esperando"."Las restricciones tienen aumentarse, al menos tres semanas, los comercios no esenciales que sean cerrados esas tres semanas, y debe cerrarse toda la gastronomía, ni con mesas afuera", resaltaron.

En esa línea, pidieron "incluir a las escuelas" dentro de los cierres, y consideraron que el semáforo sanitario está "muy bien hecho", pero "hay que decirles a las provincias que se cumpla". Según supo Noticias Argentinas, los expertos afirmaron que el escenario epidemiológico es "muy complejo", porque hay "mucha diseminación de variantes de alta transmisibilidad y la mortalidad preocupa".

Además, consideraron que es "importante el control de las medidas sujetas a restricciones", y destacaron que "hay que reducir la movilidad". Durante la videoconferencia, reconocieron que las decisiones a tomar "son antipáticas y negativas para quien debe tomarlas, pero hay que tomarlas porque la segunda ola es grave, severa".

Los expertos pidieron al jefe de Estado que "instruya a los gobernadores a que tomen más medidas" y establezcan "más controles porque hay medidas que no se controlan adecuadamente".