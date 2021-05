Presidente y gobernadores avanzan en la definición de nuevas restricciones Nacionales 20 de mayo de 2021 Redacción Por El Gobierno tiene previsto que las restricciones rijan por "entre dos y tres semanas". La reunión se llevó a cabo en una etapa de la pandemia que es considerada como la de mayor gravedad por los epidemiólogos y científicos que asesoran al Ejecutivo nacional.

FOTO NA LEJOS PERO CERCA. El Presidente Fernández durante la telereunión con los gobernadores.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una videoconferencia con 12 gobernadores para analizar la situación sanitaria en el marco de la pandemia de coronavirus, y comienza a delinear cuáles serán las nuevas medidas restrictivas que comenzarán a regir el próximo sábado.

Fuentes oficiales precisaron a NA que el Presidente mantendrá mañana una reunión virtual con una segunda tanda de mandatarios provinciales, la cual se realizaría cerca del mediodía, y luego podría grabar un mensaje para comunicar las nuevas normativas que quedarán establecidas en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En ese marco, indicaron que aún no está definido si la comunicación oficial Fernández será "mañana por la noche o el viernes a la mañana", y detallaron que "resta definir el periodo" por el que regirán las medidas, cuyas opciones serían entre dos o tres semanas.

Si bien no trascendieron los detalles de la charla con los gobernadores, fuentes con despacho en Balcarce 50 afirmaron que se hizo mucho hincapié en "reforzar los controles" de las medidas vigentes e implementar "mayores restricciones" en aquellos lugares donde lo requiera la situación epidemiológica.

El mandatario encabezó la videoconferencia desde la Residencia de Olivos junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, mientras que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se conectó desde su despacho de Casa Rosada.

En el marco del análisis de medidas más fuertes para tratar de contener la suba de casos, que ya comenzó a mostrar un mayor número de muertes, participaron de la videoconferencia los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gildo Insfrán (Formosa).

También estuvieron Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán).

Según supo Noticias Argentinas, el Gobierno nacional empezó a reclamar a todos los gobernadores, "sin distinción de color político", que "cumplan su rol" a la hora de hacer respetar las restricciones vigentes ante la pandemia por entender que "el control de las normas está en manos de ellos".

En esa línea, precisaron que "todos los gobernadores se tienen que poner las pilas, porque son los que pueden hacer cumplir las restricciones y los cuidado, más allá de la línea que marque el Presidente".

"Cada jurisdicción tiene que hacerse cargo de qué hace y qué deja de hacer. La clave está ahí, el control está en manos de ellos", graficaron a NA.

Además, cuestionaron que los mandatarios provinciales empezaron "tarde a tomar medidas", y retrucaron: "Arrancaron cuando el partido ya está muy complicado. Nosotros planteamos un montón de medidas y les dijimos tómenlas porque la situación está brava, definan según la situación epidemiológica".

Respecto de la posible implementación de políticas más duras, reflexionaron: "Es casi imposible poder hacerlo, no hay consenso social. Para volver a una fase 1 de la cuarentena habría que hacer controles militarizando la Argentina".

Por último, afirmaron que el Ejecutivo nacional va a "insistir con el tema de los controles, porque es algo central", y describieron que la forma que tiene el Gobierno de presionar a los mandatarios provinciales es "con el telefonito y la realidad".

"La presión es para todos los gobernadores del país. El planteo es muchachos no tienen camas, no tienen esto ni lo otro, ¿Qué esperan para tomar medidas? ", sentenciaron.