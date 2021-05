Brezzo cambia de equipo en TC Mouras Deportes 19 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SOLO TC NUEVA ETAPA./ Tomás Brezzo, piloto de Brinkmann de 22 años.

El regreso de Tomás Brezzo, tras ausentarse en la última fecha del TC Mouras por COVID-19, será especial. Ya no lo hará con el Dodge del Sportteam sino que su continuidad en la especialidad la tendrá con un Chevrolet del Dole Racing.

Así se lo confirmó el propio cordobés a SoloTC. Su estreno con el equipo de Ramos Mejía será este fin de semana cuando en el “Roberto Mouras” de La Plata se lleve a cabo la 7ª fecha de la temporada. “Con el Sportteam trabajamos muchísimo, probamos, pero no lo logramos encontrar un gran auto y no se obtuvieron resultados esperados. Yo tampoco me encontraba cómodo arriba del auto y yéndome les sacaba un peso de encima porque no podíamos ir para adelante”, le contó el representante de Brinkmann sobre el cierre de su segundo paso por el equipo que dirige Sergio Polze, tras haber corrido juntos las primeras 2 fechas de 2020 en TCPM.

Dicha determinación se tomó en los últimos días de la semana pasada por lo que rápidamente Brezzo debió ocuparse de negociar cómo seguir en la categoría. “Uno siempre se pone la expectativa alta, siempre soy positivo para dar lo mejor. Estoy contento con esta oportunidad. Esperemos tener un gran año juntos con el Dole Racing”, expresó quien tiene una 13ª posición final como mejor resultado en 2021.

El cambio de equipo también incluye el de marca. Es que desde este fin de semana Brezzo volverá a correr con Chevrolet, como lo hizo desde la reanudación del torneo de TC Pista Mouras en 2020. “Voy a usar el auto que dejó libre Franco Abasciano. Cristian Kissling será mi ingeniero y la motorización estará a cargo de Martín Constanzo”, culminó.