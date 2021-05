Los play offs de la NBA Deportes 19 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La NBA informó a través de un comunicado de qué manera se disputarán los primeros partidos de cada serie de play offs. De esta manera, el debut de Facundo Campazzo en la postemporada se producirá el mismo sábado, cuando los Denver Nuggets reciban a los Portland Trail Blazers en el Ball Arena. Volverán a verse las caras en playoff por segunda vez en tres años, luego de lo que los de Oregon prevalecieran en las semis de conferencia 2019.

El sábado incluirá los partidos entre los Brooklyn Nets, número dos de la conferencia este, y el ganador del play-in entre los Boston Celtics y los Washington Wizards; también saltarán a la cancha Miami Heat (6°) ante Milwaukee Bucks (3°), quienes buscarán revancha luego de la eliminación en la burbuja de Orlando ; mientras tanto, el otro cruce (además de Denver-Portland) será Dallas Mavericks (5°) ante L.A Clippers (4°), en una reedición de la apasionante primera ronda que disputaron el año pasado.

Ya en domingo la jornada contendrá el partido entre el número uno del Este, los Philadelphia 76ers, y el ganador del enfrentamiento que medirá a los perdedores de los play-in del Este (Indiana vs Charlotte y Boston vs Washington). Asimismo verán acción los New York Knicks (4°) ante los Atlnta Hawks (5°), el Utah Jazz frente al ganador del choque entre perdedores de play-in (Grizzlies vs Spurs y Warriors vs Lakers) y los Phoenix Suns (2°) midiéndose ante el ganador de L.A Lakers y Golden State.