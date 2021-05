Martinez quedó conforme Deportes 19 de mayo de 2021 Redacción Por BASQUET, LAS GIGANTES

FOTO DEPORTE SANTA FE VISITA A SUNCHALES./ Claudia Giaccone, secretaria de deporte provincial, junto a las jugadoras Gretter, Gentinetta, Operto, Raviolo y Maza, además del DT.

La Selección argentina femenina de básquet finalizó el domingo una nueva etapa de su preparación rumbo a la FIBA Women's AmeriCup. Fue una fase desarrollada en la ciudad de Sunchales, donde las jugadoras preseleccionadas (entre ellas las rafaelinas Melisa Gretter y Candela Gentinetta, la lehmense Lucía Operto y la sunchalense Milagros Maza) tuvieron como objetivo principal adoptar la filosofía de su entrenador Gregorio Martínez, en la búsqueda de una identidad que tenga como sello el dinamismo y la intensidad en ambos costados de la cancha.

"Trajimos lo que fuimos a buscar. Empezamos a construir un equipo, trajimos una capitana que no teníamos, vimos la dinámica de grupo conviviendo con jugadoras que no conocíamos, y esas son cosas muy importantes para mí. Soy de los que creen que los buenos grupos tienen un plus y por eso siempre apuesto a eso. Me parece que el grupo que se formó es muy bueno desde la dinámica y la convivencia, no hubo un solo problema, estuvimos juntos 24 x 24, con un desgaste grande porque entrenamos mucho tiempo... 38 horas de entrenamiento en esos 9 días", resumió el head coach en el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquet.

La respuesta de sus dirigidas fue uno de los grandes puntos a destacar. Un grupo de jugadoras que, más allá de la carga intensa de prácticas, siempre respondió de gran forma, yendo de la mano con la idea del técnico y tratando de asimilarla como propia. Y Gregorio entiende que esa es una de las cosas más importantes que consiguió en Sunchales: "Más allá de lo actitudinal, lo que yo rescato es que todo el mundo compró la idea de cómo queremos jugar. Y como les dije a las jugadoras, el sistema forma parte del equipo cuando deja de ser del entrenador y es adoptado por las jugadoras. Obviamente todavía no estamos en esa etapa, pero sí la primera parte se está cumpliendo, que es que todo el mundo se adaptó a la idea y la trató de llevar adelante. La verdad es que es una idea bastante atractiva, por consiguiente en general tiene buena aceptación entre los jugadores y jugadoras. Esperemos que ahora el equipo haga propia la filosofía y deje de ser la idea del cuerpo técnico, algo que sucede cuando la llevan adelante".

Lo próximo en su agenda será la nueva concentración que iniciará el día viernes 21 de mayo. Proyectándose a lo que se viene, Martínez podría volver a contar con dos jugadoras que no estuvieron en Sunchales como Julieta Alé y Sofía Wolf, como así también la incorporación de Macarena Rosset, quien ya finalizó su temporada en Italia con el Vigarano de Italia.

"El jueves nos hisopamos y el viernes concentramos de acuerdo a los resultados de los hisopados. La idea es concentrar entre 18-20 jugadoras, dependiendo de los resultados claro está, y a la nómina de Sunchales se agregan Alé, Wolf y Rosset. Con esos 23 hisopados veremos si concentramos a 20 o 18 jugadoras", reflexionó Martínez.

De esta forma, todo quedó listo para pensar en la próxima concentración, entendiendo que el grupo de jugadoras que regresó a Buenos Aires seguirá con algunos trabajos físicos para mantenerse y seguir buscando la plenitud de cara al viernes. El 11 de junio, fecha en la que se iniciará la AmeriCup, está cada vez más cerca.