Mundial de Seven en Sudáfrica

La World Rugby anunció ayer oficialmente la realización de la octava edición de la Copa del Mundo de Seven 2022 que se llevará a cabo en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, entre el 9 al 11 de setiembre del año próximo. La octava edición será la primera a disputarse en el continente africano que tendrá como sede el Cape Town Stadium, que albergará a 57.654 espectadores.

La Copa del Mundo de Seven 2022 contará con la participación de 24 seleccionados masculinos y 16 femeninos.

Los ocho representativos mejor clasificados de Mundial de Seven masculino de Estados Unidos, San Francisco 2018, Nueva Zelanda -campeón- , Inglaterra, Sudáfrica, Fiji, Estados Unidos, Argentina, Escocia y Francia, se aseguraron su participación directa para el certamen ecuménico del año próximo.