Novelli, el árbitro para la Crema en Jujuy Deportes 19 de mayo de 2021 Redacción Por AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 11. Atlético de Rafaela visitará a Gimnasia el próximo domingo a las 14hs.

FOTO ARCHIVO LUCAS NOVELLI. / El árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Atlético de Rafaela, para el domingo próximo a las 14hs

El torneo de la Primera Nacional finalizó en la jornada de ayer su fecha 10 y el próximo capítulo se disputará desde el próximo viernes 21 de mayo, hasta el martes 25. En la tarde de ayer se dieron a conocer los árbitros que tendrán bajo su responsabilidad los diferentes encuentros que animarán la fecha 11.

Para Atlético de Rafaela, que estará visitando a Gimnasia de Jujuy el árbitro designado fue Lucas Novelli. El tandilense estará acompañado por Pablo Acevedo y Matías Basso, como asistentes, mientras que Federico Guaymas Tornero será el cuarto árbitro.

Con Novelli como juez, la ‘Crema’ aún no pudo ganar. En el profesionalismo fueron tres encuentros con un empate 0-0 vs Villa Dálmine en Campana y dos derrotas 0-2 vs Agropecuario en Carlos Casares) y 1-5 vs Gimnasia de Mendoza, en el Monumental.

A continuación, todo el programa de la fecha 11 de la Primera Nacional, en sus dos zonas, con días, horarios y árbitros.



ZONA A



Viernes 21



17.10: Quilmes-Mitre (Santiago del Estero) (Diego Ceballos),



Domingo 23



15.00: Gimnasia (M)-San Martín (T) (Bruno Bocca), 15.30: Deportivo Maipú-Chacarita (Luis Lobo Medina).



Lunes 24



15.00: Deportivo Riestra-Belgrano (Carlos Córdoba), 15.05: Tigre-Estudiantes (BA) (Héctor Paletta), 17.10: Estudiantes (RC)-Almirante Brown (Rodrigo Rivero), 21.10: Agropecuario-Atlanta (Pablo Giménez).



Martes 25



15.10: Temperley-Nueva Chicago (Gastón Suárez).



ZONA B



Sábado 22



11.00: Tristán Suárez-Guillermo Brown (PM) (Mariano Negrete), 15.00: Instituto-Independiente Rivadavia (M) (Nazareno Arasa), 16.00: Santamarina (T)-Defensores De Belgrano (Adrián Franklin).



Domingo 23



14.00: Gimnasia y Esgrima (J)-Atlético de Rafaela (Lucas Novelli), 15.00: Deportivo Morón-San Martín (SJ) (Lucas Comesaña), 15.00: Almagro-San Telmo (Ramiro López), 15.30: Ferro Carril Oeste-Brown (A) (Fabricio Llobet), 16.00: Güemes (SdE)-Villa Dálmine (Maximiliano Ramírez).



Lunes 24



15.30: All Boys-Barracas Central (Yamil Possi).