River, con un defensor de arquero va por la hazaña Deportes 19 de mayo de 2021 Redacción Por COPA LIBERTADORES

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / Enzo Pérez iría al arco. River jugará un partido histórico ante el elenco colombiano.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Como coletazo del brote de coronavirus que dejó 20 jugadores afectados y ante el revés de Conmebol, River presentará hoy un equipo con 11 futbolistas de campo, uno de los cuales iría al arco lesionado, en busca del milagro como local ante Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

El encuentro, totalmente marcado por esta situación que afecta a ambos equipos, se jugará a partir de las 21:00 en el estadio "Monumental" de Núñez, con arbitraje del peruano Víctor Carrillo y televisación de ESPN.

La realidad es que River necesita un triunfo para no depender de otro resultados y avanzar a octavos de final, aunque incluso un empate podría valerle, pero el brote que diezmó su plantel modificó su proyección.

Porque sólo tendrá once jugadores disponibles, uno de ellos lesionado como Enzo Pérez, con el que se va a especular hasta último momento si ocupa el arco.

El entrenador Marcelo Gallardo inscribió cuatro arqueros dentro de los 32 (tenía 50 lugares disponibles), pero tanto Franco Armani, como Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli dieron positivo en Covid-19 el último sábado.

Este martes, Conmebol rechazó el pedido de la dirigencia de River para poder incluir dos arqueros juveniles como Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez en la lista de buena fe, por lo que ese lugar deberá ser ocupado por un jugador de campo.

Si el mendocino Pérez, que habitualmente ataja en los picados informales, no es arriesgado por su lesión, ese lugar sería ocupado por Milton Casco, Jonatan Maidana o el juvenil Tomás Lecanda.

De todas formas, el reglamento permite que el arquero vaya cambiando durante el encuentro, siempre y cuando luzca la camiseta con el número correspondiente.

De los inscriptos, los contagiados son Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Enrique Bologna, Germán Lux, Rafael Santos Borré, Federico Girotti, Robert Rojas, Tomás Castro Ponce, Franco Petroli, Franco Armani, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Lucas Beltrán, Fabián Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Paulo Díaz y Alex Vigo.

Del otro lado también el coronavirus complicó la previa del viaje a Buenos Aires, porque Independiente Santa Fe presentó tres casos: Carlos Arboleda, Jeison Palacios y Fabio Delgado.



River - Independiente Santa Fe



Estadio: Monumental. Árbitro: Víctor Carrillo (Perú). Hora: 21:00. TV: ESPN.



River: Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; José Paradela, Felipe Peña Biafore, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Agustín Fontana. DT: Marcelo Gallardo.



Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Pedroza, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Alexander Porras; Kelvin Osorio, Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias; Jorge Ramos y Jersson González. DT: Harold Rivera.