Quedaron presos otros dos hombres por el homicidio de Héctor Cornalis Policiales 19 de mayo de 2021 Redacción Por El juez Rodolfo Mingarini dispuso la medida cautelar a raíz de lo solicitado por el fiscal Carlos Zoppegni en una audiencia llevada a cabo ayer por la mañana. El fiscal de la Unidad San Jorge les atribuyó la coautoría del delito de secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en el marco del cual resultó la muerte intencional de la víctima. Por su parte, hay un cuarto identificado que está prófugo.

FOTO ARCHIVO HECTOR CORNALIS. El encargado de una empresa láctea cercana a María Juana fue asesinado con signos de violencia y el crimen sacudió a la Región.

Dos hombres oriundos de la provincia de Entre Ríos quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de Héctor Domingo Cornalis cometido el viernes 16 de abril en inmediaciones de la sede de la cooperativa láctea "22 de Marzo" ubicada en jurisdicción de Eustolia (Departamento Castellanos).

La medida cautelar fue impuesta por el juez Rodolfo Mingarini a raíz de un pedido formulado por el fiscal Carlos Zoppegni en una audiencia llevada a cabo en la mañana de ayer en los tribunales de la ciudad de San Jorge.

Antes de debatir la prisión preventiva, el representante del MPA les atribuyó a los dos hombres la coautoría del delito de "secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en el marco del cual resultó la muerte intencional de la víctima".

Los nuevos imputados tienen 20 y 28 años y sus iniciales son HCJS y NAB, respectivamente. Los dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Paraná y luego fueron extraditados a nuestra provincia. En tanto, hay un tercer hombre de 24 años que también es investigado y si bien está prófugo, ya fue identificado y se libró su correspondiente orden de detención.

Por su parte, el cuarto involucrado es otro hombre de 38 años cuyas iniciales son RMA quien ya fue imputado y está en prisión preventiva desde el martes 27 de abril.



RECHAZOS

“El juez hizo lugar a la calificación penal que atribuimos a los dos imputados y rechazó un pedido de la Defensa para que se cambiara esa atribución”, valoró el fiscal Zoppegni.

Asimismo, el representante del MPA hizo hincapié en que “si bien la Defensa planteó la incompetencia de la justicia provincial”, pero recalcó que “el magistrado no hizo lugar a la solicitud”.



PLAN FRUSTRADO

“Los dos imputados y el hombre que está prófugo dieron muerte de forma consciente y voluntaria a Cornalis”, sostuvo el fiscal.

“Previamente, lo secuestraron cuando la víctima llegaba en su vehículo particular a su trabajo en la sede de la cooperativa «22 de Marzo» ubicada a la altura del kilómetro 112 de la ruta provincial número 13”, agregó.

El fiscal precisó que “Cornalis fue golpeado salvajemente, maniatado con precintos en tobillos y muñecas y trasladado en su propio auto y contra su voluntad”.

En tal sentido, narró que “el objetivo de los imputados era secuestrar a Cornalis, trasladarlo a su casa en María Juana (Departamento Castellanos), reducir a los integrantes de su familia y sustraer el dinero que supuestamente tenía en la vivienda para pagar a empleados y proveedores a raíz de que era el tesorero de la Cooperativa”.

En la audiencia de esta mañana, Zoppegni también detalló que “razones ajenas a los imputados impidieron que pudieran llevar adelante el plan” y añadió que “esta frustración de los objetivos motivó que, para procurar su impunidad, golpearan con elementos contundentes a Cornalis hasta quitarle la vida”.

“Finalmente, y sin haber podido consumar el robo del dinero, abandonaron el vehículo en el que estaba el cuerpo sin vida de la víctima en un camino rural en jurisdicción de Colonia Cello (Departamento Castellanos)”, concluyó el fiscal.



CUATRO PERSONAS

INVESTIGADAS

En el marco de la misma investigación, el martes 27 de abril se ordenó la prisión preventiva de RMA, a quien el fiscal Zoppegni también le atribuyó la coautoría del delito de secuestro coactivo agravado.

“El plan delictivo fue diseñado y organizado por este imputado, que fue integrante de la cooperativa láctea y excompañero de trabajo de Cornalis”, especificó el fiscal. “Fue él quien contrató al hombre de Entre Ríos que está prófugo, y este prófugo fue quien contrató a las otras dos personas que quedaron en prisión preventiva esta mañana (por ayer)”, explicó.

El fiscal afirmó que “las tres personas de Entre Ríos se quedaron en Estación Clucellas en la casa del imputado que había sido compañero de trabajo de Cornalis”. En tal sentido, manifestó que “el exintegrante de la cooperativa los trasladó por un camino de tierra en un vehículo marca Fiat modelo Spazio de color blanco hasta el lugar en el que cometieron el delito”.



LOS BUSCO DOS

DIAS ANTES

Además, Zoppegni recordó que, “en la imputación que hicimos al excompañero de trabajo de Cornalis, indicamos que había ido a buscar a los tres entrerrianos a la terminal de Ómnibus de Santa Fe. También señalamos que eso fue un día antes del hecho delictivo”. No obstante, el fiscal aclaró que “a raíz del análisis que hicimos de los impactos de antena de los teléfonos celulares de las personas investigadas, pudimos determinar que en realidad fue a la capital provincial a buscarlos dos días antes de la comisión del hecho delictivo”.

“En la filmación de una cámara de seguridad que hay en la cooperativa, se observa con claridad la participación de tres personas que agreden a la víctima”, remarcó Zoppegni.

Asimismo, subrayó que “si bien el dato que poseían los imputados era que la víctima tenía en su poder el dinero, en realidad no estaba en su casa como habían previsto, sino que siempre estuvo en el baúl del vehículo de Cornalis. La cantidad que quedó en el auto asciende a 8.674.750 pesos”.



DILIGENCIAS

PENDIENTES

El fiscal Zoppegni señaló que “si bien tenemos evidencias suficientes para la instancia procesal en la que estamos, aun faltan concretar otras medidas que servirán para reforzar lo ya planteado”.

“Restan informes de los teléfonos utilizados por los tres imputados”, adelantó el representante del MPA. En tal sentido, apuntó que “el imputado que fue compañero de trabajo de Cornalis reseteó su teléfono y borró todos los contactos y comunicaciones, motivo por el cual la pericia a ese celular se deberá realizar con más rigurosidad a los fines de recuperar la información”.

Zoppegni también indicó que “el celular de la víctima aún no pudo peritarse porque se priorizaron los estudios relacionados a las huellas y a las muestras de sangre que se obtuvieron del aparato”.

Por último, el fiscal informó que “también restan por realizarse el análisis digital y las pericias biológicas de los perfiles genéticos obtenidos de todos los elementos secuestrados”, y puntualizó que “una vez que tengamos estos resultados los cotejaremos con los perfiles de las personas investigadas”.