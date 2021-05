Golpeó a su novia y dijo que la mataría Policiales 19 de mayo de 2021 Redacción Por VIOLENCIA DE GÉNERO

La Policía de nuestra ciudad detuvo a un sujeto, tras protagonizar un hecho de lesiones graves, agravadas por el vínculo.

Una mujer denunció ante personal de la Seccional 13ª, que convive hace un año y medio con su novio identificado como MES, y que este llegó a la madrugada y como ella no quiso abrir la puerta para que ingrese, comenzó a golpear dicha abertura hasta que rompió una madera.

Por lo dicho, la mujer accedió a abrir la puerta para que no sea rota en su totalidad, y en ese momento el sujeto de mención la tomó por el cuello por lo que no podía respirar, adelantó LA OPINION online.

Dicha situación le produjo una suerte de desequilibrio físico, cayó al piso, y esto no impidió que el agresor la tome de los brazos, en tanto gritaba que iba a destrozar la casa y la iba a matar.

Posteriormente, el médico policial actuante dictaminó lesiones de carácter graves en la denunciante.

En definitiva, se detuvo a MES y se lo trasladó hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, a disposición de la Fiscal en turno.



MOTO RECUPERADA

Efectivos de la Subcomisaria 1a. hallaron en la intercepción de calles F. del Signore y Joaquín V. González una motocicleta de color gris en aparente estado de abandono. Asi, constataron que se trataba de un motovehículo sustraído momentos antes en calle Chile a un joven de 19 años de edad. Actuó personal de la Subcomisaría 1a. y Comisaría 1a.