Un camión se "trepó" a un tractor: sin víctimas
19 de mayo de 2021
ACCIDENTE EN ZONA RURAL DE SUSANA

FOTO EDXD INCREIBLE ESCENA. Solo al camionero le constataron lesiones en una de sus piernas.

La noticia sobre el asombroso accidente se conoció, cuando el camionero de apellido Verdun relató los hechos a través del programa “Buenos días para todos” que se emite por San Justo Radio.



EL HECHO

El hecho ocurrió en una Estancia en cercanías a la localidad de Susana, en el Departamento Castellanos.

Hasta el lugar, el camionero había llegado a realizar una carga cuando el camión “se paró y no arrancó”, fue en ese momento cuando decidió buscar colaboración con otros empleados rurales que mediante el uso de un tractor cincharon el transporte de carga hasta darle arranque, publicó Esperanza Dia x Dia.

Mientras se estaba produciendo la “cincha” el camión arrancó y, por causas que no se determinaron y sin la intervención de terceros, el vehículo de carga “se puso en cambio” y avanzó sobre el tractor trepándolo por su parte posterior.



MILAGRO

Lo que pudo haber sido una tragedia, no fue tal gracias al rápido actuar del camionero (que se encontraba entre el camión y el tractor) y que alcanzó a “zafar” hacia un lateral del tractor producto de la ayuda de su hijo que se hallaba en el lugar. En tanto que el conductor del tractor pudo dar un salto “justo a tiempo” antes de que el camión impacte contra su humanidad.

Finalmente, Verdun fue trasladado hasta el Hospital de la ciudad de Rafaela donde le constataron lesiones en una de sus piernas. Afortunadamente las lesiones no revisten gravedad y se encuentra fuera de peligro.



CHOCÓ CON CAMIÓN DE

BASURA: INCONSCIENTE

* Otro accidente de tránsito ocurrió en la noche del lunes -informó Relaciones Policiales de la Unidad Regional V-, cuando colisionaran en la intersección de Av. Ernesto Salva y calle Cervantes un camión marca Volkswagen Modelo 13-180, conducido por un hombre de 47 años y una motocicleta, marca Corven Energy 110 cc, guiada por un hombre de 34 años de edad. El conductor del birrodado fue trasladado hasta el nosocomio local por personal de Emergencias, donde le diagnosticaron lesiones de carácter graves. Labor realizada por personal de Comisaría 2a.

* Cercano el mediodía del lunes, ocurrió un siniestro vial en la intersección de Av. Santa Fe y calle José M. Aragón, donde resultaron partes del mismo una motocicleta marca Guerrero Trip, conducida por un joven de 22 años de edad y una camioneta marca Peugeot Partner, al mando de una mujer de 52 años. Personal de Emergencias trasladó al conductor del birrodado hasta nosocomio local por presentar lesiones de cartear leves. Actuaciones a cargo de efectivos de la Comisaría N° 1 de nuestra ciudad.



CAMIONERO CON

PERMISO FALSO

En un control realizado por agentes de la Policía de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 19 km 22, a la altura de Josefina, se detuvo la marcha de un camión chasis con cabina, que circulaba fuera del horario establecido de restricción de circulación vehicular con un permiso apócrifo.

Tras solicitar al conductor la documentación para circular, constataron mediante sistema de licencias que el chofer había presentado una licencia falsa. Se realizó acta de procedimiento y causa por falsificación de documento público.