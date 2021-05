Ramona: instituciones fortalecidas y trabajo mancomunado propiciando el progreso Región 19 de mayo de 2021 Redacción Por En reciente entrevista, el jefe comunal, José Barbero, puso de relieve el presente de la comunidad que, pese a la situación de pandemia sigue avanzando en pos del progreso y desarrollo de la población.

FOTO FACEBOOK// JOSÉ BARBERO// El Presidente Comunal analizó la realidad ramonense.

Recientemente entrevistamos a José Barbero, el joven titular de la Comuna ramonense quien ingresó al gobierno comunal con un amplio conocimiento de su manejo.

En tal sentido nos hizo saber que "en la Comuna llevo ya 14 años trabajando y, tal vez, lo que más me costó cuando asumí como Presidente Comunal fue el comenzar a darle órdenes a mis compañeros de trabajo, sintiendo que ellos siempre estuvieron a la par mía.

"Con el correr de los días se pudo evidenciar un correcto trabajo en equipo y, además, una perfecta coordinación con todos los empleados administrativos y de corralón, plasmando qué metodología de trabajo pretendía y cuáles eran los objetivos que perseguían. Conozco muy bien a cada uno, y eso es una ventaja porque puedo aprovechar al máximo sus virtudes.

Remarcó más adelante que "el compromiso del equipo de trabajo me permite poder salir a gestionar a nivel provincial y nacional, en todos los ministerios, coordinando reuniones, presentando proyectos, dialogando sobre las políticas que pretenden impulsar y volcar en el territorio, teniendo la posibilidad de trabajar de manera conjunta con ambos gobiernos para concretar mejoras en la calidad de vida de las y los ramonenses.



Obra pública

Siguiendo lo expresado en el párrafo anterior enfatizó que "de esta manera, pusimos en marcha un ambicioso plan de obra pública. En este momento, tenemos varios frentes de trabajos abiertos, por un lado, y enmarcado en el programa Argentina Hace proveniente del gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández, estamos realizando la intervención del Bv. Estanislao López en toda su extensión, donde se realizará la pavimentación de 700 metros lineales, canteros, iluminación LED, forestación, veredas, ciclovías, descansos y además, tratar de dar solución a un problema de acumulación de agua pluvial construyendo dos nuevas acequias de 120 metros cada una, las cuales se conectarán al canal perimetral Ramona, para contribuir a una mejor y más rápida salida del agua de ese sector.

"Además, se estará licitando la adquisición de hormigón elaborado para pavimentar otras 11 cuadras y 3000 toneladas de ripio destinados a mejorar 5 km de caminos rurales del distrito, con la meta puesta en la accesibilidad urbana y rural.

"Se encuentra avanzado el proyecto de Cloacas en el Ministerio de Infraestructura del gobierno provincial de Omar Perotti, que demandará una inversión de más de 200 millones de pesos y permitirá ejecutar las estaciones de bombeo, la instalación de los módulos compactos que procesarán los efluentes y además la red troncal que llegará a tener en esta primera etapa la posibilidad de concretar 489 conexiones domiciliarias. De concretarse, estaremos frente a una de las obras que marcarán un ante y un después de la localidad.

Por otra parte destacó "una obra importante y pronta a concluirse, enfocada principalmente en el desarrollo cultural y artístico, es la construcción del nuevo escenario, vestuarios y sanitarios en el Salón del Museo, lugar donde se desarrolla cada año el festival de teatro de Ramona. Se propone moderna tecnología de iluminación y sonido, comodidad para los concurrentes y un escenario que brindará a los artistas amplios espacios y prestaciones.



Situación por la pandemia

Consultado acerca de cómo la situación epidemiológica afectó a la comunidad puso de relieve que "en cuanto a los tiempos que corren, esta pandemia ha provocado muchos problemas en el normal funcionamiento de las actividades y afectó a algunos rubros comerciales que desde el gobierno local asistimos. No obstante, en términos generales, la actividad económica no se resintió considerablemente, ya que la actividad agrícola ganadera nunca se detuvo al igual que la principal empresa que tenemos en la localidad, la cual se dedica a la elaboración de productos lácteos que forma parte de las actividades esenciales.

"Grande es el esfuerzo como Estado local al asumir facultades que por la emergencia sanitaria fueron delegándose, tanto en materia de salud y educativa contribuyendo operativamente en la ardua tarea ejecutada por los directivos de esas áreas.



Cultura

"En el ámbito cultural, se programó una serie de realizaciones virtuales como incentivo recreativo para las etapas más duras del aislamiento social. En deportes se sostiene la estructura con un trabajo mancomunado con los Clubes, aportando recursos físicos, materiales y económicos. Hemos logrado planificar a largo plazo en materia ambiental, planteando objetivos ambiciosos con metas que se comienzan a cumplir para un crecimiento sustentable. Aspirando a posicionar a Ramona como destino, también se invirtió fuertemente en turismo rural, recuperando la historia ferroviaria y dos nuevas salas temáticas vinculadas al origen de la colonia", expresó en otro pasaje.



Logros

Finalmente manifestó "considero que como comunidad tenemos la virtud de haber logrado en los últimos años un fortalecimiento de las instituciones colaborando, desde el sector público, en la gestión que desarrollan sus Comisiones Directivas, ampliando los canales de diálogo y la confianza mutua para debatir y actuar el desarrollo territorial y social de la localidad. Seguramente, esto es producto de una continuidad política con alternancia de dirigentes que oxigena las estrategias de intervención y la visión de gobierno para alcanzar los objetivos comunes".