El documental sobre la vida de Paul McCartney ya tiene fecha de estreno

Información General 19 de mayo de 2021

FOTO INTERNET PAUL MCCARTNEY. El cantante lanzará una serie documental sobre su vida

Paul McCartney vive un 2021 a puro revisionismo. Tras haber estrenado “McCartney III”, su nuevo álbum, a fines de diciembre, el exBeatle se encuentra preparando dos nuevos proyectos con los que busca explicar el proceso de composición de su música.

En diciembre, el músico lanzó un teaser con imágenes de archivo y actuales junto a Rick Rubin, el productor detrás de los mejores discos de RHCP, Johnny Cash y Slayer, entre otros. En esos pocos segundos, los artistas revolucionaron a los fanáticos, quienes se encuentran ansiosos por descubrir de qué se trata el proyecto.

Por lo tanto, Paul anunció que la serie “McCartney 3, 2, 1”, será un documental de seis capítulos que repasará, en profundidad, los 60 años de su carrera, desde Los Beatles, a los 70 con Wings y su carrera solista.

De esta manera, el músico confirmó la fecha de estreno a través de sus redes sociales exclamando: “Marquen sus calendarios”. La serie documental del exBeatle se podrá ver el próximo 16 de julio a través de la plataforma Hulu.

Sin embargo, esta no es la única gran novedad, sino que en este año en que parece que no volverá a los escenarios, McCartney publicará la edición de su libro “Letras”, el cual reflejará su vida a partir de las letras de 154 de sus composiciones e incluirá algunas de sus obras de juventud.

“En más ocasiones de las que puedo contar, me pidieron si podía escribir una autobiografía, pero nunca encontré el momento adecuado”, contó Paul en un comunicado sobre el libro que sale a la venta en noviembre. “A algunas personas, les gusta recurrir a sus diarios para recordar los acontecimientos cotidianos del pasado, pero yo no tengo ese tipo de diarios. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que tienen el mismo propósito”, agregó.

Según anticipó la editorial Libros Cúpula, encargada de su edición en español, se trata de dos volúmenes con canciones de toda su carrera, ordenados alfabéticamente. Esas letras estarán acompañadas por descripciones sobre las circunstancias en las que fueron escritas, la gente y los lugares que las inspiraron, y, a su vez, sus reflexiones actuales sobre ellas.

Además, tendrá material del archivo personal de McCartney que no se había publicado hasta ahora, como manuscritos, cartas y fotografías inéditas.

Hace apenas un par de semanas, el músico presentó el álbum “McCartney III Reimagined”, en el cual reversionó las canciones de su último trabajo junto a algunas de las figuras más relevantes de la escena mundial.

El disco le dio una nueva frescura a estos temas, compuestos y grabados por Paul durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y cuenta con featuring de Anderson .Paak, Damon Albarn, Phoebe Bridgers, Josh Homme y St. Vincent, entre otros.