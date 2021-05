Créditos ANSES: requisitos para solicitar hasta 200 mil pesos Suplemento Jubilados 19 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene la opción de solicitar préstamos personales de hasta $200.000, destinados a jubilados y pensionados de toda la República Argentina.



REQUISITOS PARA

SACAR UN CRÉDITO

Están destinados a jubilados y beneficiarios de pensiones, tanto No Contributivas (PNC) como Para el Adulto Mayor (PUAM). Para acceder es necesario ser residente en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.

En cuanto a la documentación requerida para los créditos de Anses, es necesario presentar el DNI y el CBU de la cuenta bancaria propia, brindado por el banco. Se puede sacar en el cajero automático o vía Homebanking.



MONTOS, TASAS Y

CUOTAS DISPONIBLES

Los créditos van desde los $5.000 hasta los $200.000, a pagar en 24, 36 o 48 cuotas, que no pueden exceder el 20 por ciento del ingreso mensual. La tasa de interés fijada por Anses es del 29 por ciento anual.

El monto total del crédito aparece depositado en la cuenta bancaria indicada en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Se puede saber previamente cuánto costará cada cuota mediante la plataforma Mi Anses, desde la pestaña 'Crédito Anses' que ofrece el simulador.



PASO A PASO: CÓMO

SOLICITARLO

Se debe reunir la documentación necesaria. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, no un apoderado.

Personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar pueden ir a la oficina de Anses junto a dos personas de su confianza mayores de 18 años, en carácter de testigos.

Sacar un turno para ir a la oficina de Anses vía web. Allí se informará el monto posible que se puede pedir, las cuotas a pagar y más.



PASAJES CON DESCUENTO

A TRAVES DE LA WEB

La nueva modalidad de viajes ferroviarios pudo establecerse luego de un trabajo conjunto entre la empresa ferroviaria y Anses permitiendo que se corrobore si el pasajero es jubilado.

Los descuentos son: 10% a través de la página https://webventas.sofse.gob.ar/ (con tarjeta de crédito y débito); 40% para jubilados; 50% para menores de 12 años; y menores de 3 años que no ocupen asiento viajan gratis.

Los puntos de venta y modos de pago son: vía web con tarjeta de crédito y débito, a través de la página https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes; en boleterías, sólo para reintegro de pasajes (hay que llevar la documentación correspondiente).

El servicio que beneficia a Rafaela es el de Buenos Aires - Tucumán. Circula con dos servicios semanales partiendo miércoles y domingos a las 13.05 de Retiro San Martín y los martes y viernes a las 12.45 de Cevil Pozo (Tucumán).

El tren se detiene en las 15 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Ceres, Pinto, Colonia Dora y La Banda.