Aval para que contratados pasen a planta permanente Locales 19 de mayo de 2021 Redacción Por ENCUENTRO ENTRE CONCEJALES Y EL SEOM

FOTO PRENSA CONCEJO DIRIGENTE. Darío Cocco en la Comisión del Concejo, que esta vez presidió Brenda Vimo.

Los concejales mantuvieron ayer un encuentro con el secretario general del SEOM, Darío Cocco, para escuchar otros aspectos referidos al proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo en el que solicita la autorización para incrementar con 80 nuevos cargos la planta permanente municipal. Cabe señalar, que el Concejo es el organismo que tiene la facultad de ampliar el número de empleados municipales, cuyo cupo hoy está en 1.220.

Luego de que en la sesión del jueves pasado, la oposición decidiera que el proyecto que figuraba en el orden del día vuelva a comisión, mañana en la sesión ordinaria será tratado nuevamente y podría ser aprobado. La semana pasada la secretaria de Auditoría, Transparencia y Evaluación, Cecilia Gallardo, se había reunido con los concejales para responder las dudas en torno a la iniciativa, lo que permitió darle despacho. Sin embargo, al día siguiente hubo un paso atrás.

El concejal Juan Senn, al finalizar la reunión, explicó que “la semana pasada desde el bloque del PJ dieron despacho al proyecto de Ordenanza, donde se propone elevar el número de la planta permanente a 1.300 personas y el jueves en la sesión los concejales de la oposición, piden que vuelva otra vez a comisión y se convoque al gremio para que pueda comentar la real necesidad de pasar a 80 contratados a la planta permanente. Ahora recibimos a Darío y a más integrantes del gremio, donde nos explicaron la importancia de que se pueda incorporar a este número de personas a planta permanente”.

Senn afirmó que “esto no aumenta el gasto público, de lo que se trata es de regularizar la situación de 80 contratados, que además eventualmente le están poniendo el pecho a esta pandemia, eso es lo que se busca en esta instancia". "Para nosotros es fundamental, porque de algún modo representamos los intereses y derechos de los trabajadores, es sumamente necesario además para esas 80 familias”, sostuvo el edil.

En tanto, Jorge Muriel dijo que “le dimos despacho porque entendimos que después de las explicaciones del sindicato que fundamentaron lo que pedían, no había otra cosa más que darle despacho y votarlo el jueves”.



UN ACTO DE JUSTICIA LABORAL

Por su parte, el secretario general del SEOM, Darío Cocco, manifestó: “La verdad es que todos los años nosotros pedimos la ampliación de la planta, para poder pasar a los contratados que tenemos y eso es fundamental porque te da la estabilidad laboral. No es un gato para el municipio porque estas personas ya están trabajando, cobran su sueldo y repito, lo que se busca es la estabilidad”. Todos los años pedimos la ampliación de 100 cargos, porque los servicios que brinda la Municipalidad de Rafaela, no son normales en general en las municipalidades de la Argentina”.

“La verdad que el municipio rafaelino tiene una cobertura muy grande y tiene muchos servicios que en otros lados están privatizados, por eso la demanda y el crecimiento de la ciudad necesita que la planta crezca, para poder darle el cuidado y la recepción a todos los trabajadores; entendemos que es fundamental en este contexto, porque tenemos 260 contratos que los tenemos vacantes para pasarlos a planta permanente y ya tienen tres años de contrato. Es un acto de justicia con el trabajador que ha hecho su tarea”, planteó Cocco.