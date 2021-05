Asumió la nueva Comisión Directiva del PS en Rafaela Locales 19 de mayo de 2021 Redacción Por Santiago Gaspoz y Analía Marzioni ya están al frente del Centro Socialista local.

“Venimos trabajando en proyectos y propuestas para el desarrollo de Rafaela”

Así lo expresó Santiago Gaspoz, nuevo Secretario General de este espacio partidario. Desde el Partido Socialista local aún no se han definido orgánicamente candidaturas. Se esperan los Congresos Provincial y Nacional donde se votarán políticas de alianzas. El objetivo es trabajar por el desarrollo partidario y cumplir con las metas trazadas por la Comisión Directiva, que contó con el voto y respaldo de afiliados en las elecciones internas partidarias y tendrá mandato hasta 2023. Entre las principales acciones se trabaja en un Centro de Estudios y se avanza en el diálogo con referentes institucionales en distintas temáticas.

Luego de asumidas las autoridades nacionales y provinciales, inició formalmente su mandato la nueva comisión Directiva del PS Rafaela, que fuera acompañada por el voto de afiliadas y afiliados el pasado 18 de abril con la Propuesta “Socialismo en Movimiento”.

Este espacio constituye el órgano de conducción del socialismo local, y es el ámbito para la articulación y diálogo con otras fuerzas políticas.

En ese sentido se expresó el Secretario General del PS Rafaela, Dr. Santiago Gaspoz:

Consultado sobre el lamentable deceso del Miguel Lifschitz expresó: “Nuestro partido atraviesa un escenario doloroso y complejo, pero que nos ha permitido reafirmar nuestra fuerza, valores y convicciones. Hemos perdido en muy poco tiempo a nuestros máximos referentes, recientemente Miguel Lifschitz y hace un tiempo a Elida Rasino y a Hermes Binner.

Hoy nos encontramos rearmando estrategias, pero sobre todo, poniendo en primer lugar a nuestro interés por fortalecer al socialismo. Con madurez y con un respeto absoluto por las formas institucionales y democráticas. Luego de atravesado el proceso electoral partidario las distintas corrientes que constituyen el socialismo se integraron tanto en lo nacional como en lo provincial para avanzar en una tarea conjunta, entendiendo más que nunca y con madurez la importancia de un trabajo en común”.

Centro de estudios y trabajo en proyectos locales

Sobre el rol y los desafíos que asumen en este mandato señaló que “En Rafaela logramos una lista única que tendrá la responsabilidad de conducir el Centro Socialista por el periodo 2021-2023, y en ese sentido estamos convocando a nuestros afiliados, para sumar a este espacio, para consolidar una propuesta de trabajo conjunta y para fortalecer un centro de estudios y proyectos sobre el que venimos avanzando para el armado de nuestro programa para Rafaela. En este contexto tan particular debemos más que nunca agudizar la mirada y leer las distintas demandas y requerimientos de la ciudadanía, estudiar los principales problemas que hoy tiene nuestra ciudad y ponernos a disposición para aportar todo lo que sea necesario en pos del crecimiento, el aporte al desarrollo económico y productivo, a la generación de empleo, al diseño de políticas sociales integrales. Contamos con la mirada y el aporte de especialistas y con la experiencia de muchas compañeras y compañeros que se han desempeñado en distintas áreas como salud, educación, infraestructura, gobierno, economía, cultura, seguridad, medio ambiente, juventudes, planificación estratégica.

Respecto a posibles candidaturas y al próximo escenario electoral Gaspoz manifestó que “aún el socialismo no ha definido orgánica e institucionalmente su propuesta para las elecciones locales. Venimos dialogando y sobre todo, poniendo el acento en la unidad y en el respeto por las instancias orgánicas.

Es primordial trabajar para fortalecer un grupo de trabajo, por sumar nuevas voces y miradas y sobre todo, articular con quienes asumieron responsabilidades para que con el apoyo colectivo puedan cumplir sus tareas poniendo como objetivo central aportar al desarrollo partidario. Convocamos a un trabajo donde, por encima de los nombres, estén los proyectos, las propuestas y el trabajo por el bien común y por una política al servicio de la ciudadanía rafaelina”.