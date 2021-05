Jóvenes Voluntarios recorren comercios Locales 19 de mayo de 2021 Redacción Por El objetivo es transmitir a la comunidad un mismo mensaje: la importancia de la responsabilidad individual en este momento de la pandemia para evitar los contagios.

En los últimos días, un grupo de chicos y chicas de la ciudad que integran el grupo Jóvenes Voluntarios, recorrieron diferentes centros comerciales a cielo abierto de la cuidad para continuar concientizando sobre la importancia de la responsabilidad individual para prevenir el contagio del Covid-19. Entre los lugares visitados se pueden mencionar Av. Santa Fe y Comercial Oeste; Av. Italia, Bv Lehmann, supermercados y Bv Yrigoyen.

“En todos estos diferentes comercios, se entregó folletería con recomendaciones para los comerciantes y para los rafaelinos y rafaelinas que se acercan hasta estos lugares”, contó Juan Ignacio Ruggia, integrante del grupo y coordinador del área de Empleo del municipio.

“Además, a aquellas personas que no contaban con barbijo en la vía pública como así también en los comercios, se les hizo entrega de uno, recalcando la obligatoriedad que tiene el uso del mismo”; agregó.

“Fuimos muy bien recibido muy buen por cada uno de los comerciantes, pudimos charlar con ellos y nos comentaron la importancia y necesidad que tiene para ellos reforzar esos cuidados”, explicó el coordinador.

De esta forma, “aportamos un granito de arena a la no propagación de la enfermedad, teniendo en cuenta la situación crítica de la pandemia que vivimos”; remarcó Ruggia.

Por su parte, Malena, integrante del equipo expresó: “Recorrimos los diferentes comercios como carnicerías, panaderías, kioscos, tiendas de ropa, entre otros. Los comerciantes nos señalaron que los días sábado a la mañana es donde mayor cantidad de personas hay y se mostraron de acuerdo al hecho de que nosotros vayamos con el mensaje de cuidado para concientizar a la gente que está dando vueltas por la calle”.

“La gran falta con la que nos encontramos es el no uso del barbijo. Muchas personas no lo usan o lo lleva mal colocado, a pesar de que es obligatorio. Por ello, charlamos con cada uno de ellos para que sepan la importancia y que como sociedad necesitamos cuidarnos entre todos”, sumó.

“Algunas personas todavía se asombran de que tengamos que salir a recordar cosas que nos dijeron mil veces; admiten que la gente no se cuida y que está bueno seguir recordando y “machacando” que a pesar de que se nos avisó un montón de veces cómo debemos cuidarnos”, manifestó Malena.

Finalmente, aseguró: “Los chicos y chicas que participan del voluntariado están muy predispuestos para concientizar a las personas y derivando las diferentes consultas que nos llegan a las áreas correspondientes. Estamos haciendo un trabajo muy lindo y necesario”.