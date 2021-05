"El problema no son las camas de UTI, es el agotamiento del sistema y del personal" Locales 19 de mayo de 2021 Redacción Por Así de categórico fue el director del Hospital, Diego Lanzotti, quien además manifestó que por momento pareciera que hay dos realidades, la del interior del hospital y la de la calle.

Ante la embestida de esta segunda ola en la ciudad, el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, con su tono templado, pero no por esto poco categórico, señaló que “es importante destacar para que la gente entienda, que el problema no es el número de camas de UTI, el problema es el agotamiento del sistema y del recurso humano. Cuando nosotros tenemos de un modo constante una gran cantidad de pacientes, una gran cantidad de demanda de pacientes ambulatorios, una gran demanda de laboratorio, de limpieza, de lavadero, de cocina, de farmacia, de insumos, de los equipos electrónicos, de los generadores, del oxígeno; cuando uno pasa muchos días con esa gran tensión, el recurso humano es el primero que empieza a fallar y seguido empieza a fallar el recurso físico, porque no hay forma de contener esta situación”.

Lanzotti describió el cuadro de situación, exponiendo que “el hospital aumentó cinco veces la cantidad de camas críticas y hoy casi todas las camas del hospital están en situación de criticidad, porque están monitorizadas con oxígeno, con personal de enfermería y médicos; esto hace que no sea el problema una cama, dos camas, tres camas de terapia, lo que hace la diferencia es el estado del personal, entonces, más allá de que no nos falten insumos, más allá de que no nos falte oxígeno, más allá de que el lavadero esté a full trabajando 24 horas por día para poder sostener esta alta demanda de sábanas, de batas, de botas, de gorros, repito, hay personas que están trabajando de manera incansable. El personal está acompañando a pacientes que no están acompañados y es el enfermero, el médico, la mucama, el camillero, quienes tienen que oficiar de todo, dándoles de comer, aseándolos, porque así son las reglas que impone la pandemia”.



“NO ES CORRECTO HACER HINCAPIÉ

EN EL NÚMERO DE CAMAS”

El director, continuó subrayando, que “esto lleva al sistema a un punto de agotamiento y de no retorno del personal y porque más que uno agregue personal, porque la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo llamando a distintas localidades, incorporando gente de la región y por fuera de la región, la gente termina cansándose y es ahí donde se ve que la cama empieza a flaquear, por eso insisto, no es correcto desde nuestro punto de vista, hablar del número de camas, porque ese no es realmente el problema, sino que lo que está pasando es que después de muchos días de un promedio mayor a cien casos y un promedio mayor a cien internados, empezamos a notar que la gente no da más”.



CAPACIDAD SUPERADA

El director del Hospital señaló que “hoy tenemos en pleno funcionamiento el módulo externo en Clínica Nacer. Ahí hemos incorporado camas fundamentalmente para pediatría, pero también tenemos algunos adultos. Ya estamos superando el 40% de la capacidad”.

A partir de hoy, se comenzarán a hacer los hisopados programados para pacientes menores, en un gazebo dispuesto en ingreso de la clínica. El funcionamiento será el siguiente: el pediatra de cabecera se contactará con el pediatra del hospital para coordinar el hisopado”, indicó.

En relación a los pacientes de pediatría, Lanzotti informó que “se hizo un corte en menores de 15 años del último mes y estamos en los 780 testeos y la positividad es del 38 por ciento. Los niños siguen teniendo una evolución mejor a la del adulto, más allá de que hay que tener mucho cuidado con quienes tengan comorbilidades. Lo importante también es destacar que el niño es portador y contagia a adultos y adultos mayores, por eso es importante realizar los testeos y controlarlos ante el menor síntoma”.

Acerca de cómo marcha el plan de vacunación, el doctor valoró el esfuerzo que se hace y precisó que en los próximos días se estará alcanzan el número de 30.000 vacunados en el hospital, destacando que el personal está a más del 100 por ciento de su capacidad.



ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADO

Lanzotti al ser consultado por la articulación que se da en esta etapa de la segunda ola, entre el sector público y el privado, explicó que “por el momento el ámbito privado está preservado para atender la patología no COVID y para los pacientes post COVID, pero en realidad hay otros modelos en otras ciudades donde todos atienden todo, pero en este momento en donde está todo incendiado es difícil hacer evaluaciones”.

“Lo que uno analiza desde el punto de vista del personal de salud, es que parece que hubiera dos países distintos, dos realidades distintas. Recién hice la recorrida por todas las salas del hospital, traté de ver todos los pacientes como para detectar si hay alguna falla, algún problema; la verdad es que está todo impecable. Impecable en una situación que muy poca gente podría ver; pacientes en respirador, todos los pacientes ventilados, pacientes con oxigenoterapia, todos en posiciones adecuadas para que puedan respirar y uno sale a la calle y parece que afuera no pasara nada. Uno ve eso y después se entrevista con los médicos y los ve desfigurados, en donde a uno le preocupa la salud de ellos, porque semana tras semana el agotamiento es mayor”, expresó el director.