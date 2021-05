Castellano: "Estamos atravesando el peor momento desde marzo del 2020"

El intendente Luis Castellano, la infectóloga Sandra Cappello y el Director del Hospital “Jaime Ferré”, Diego Lanzotti, brindaron ayer a través de una videoconferencia un informe alarmante sobre el panorama sanitario vigente en Rafaela a causa de la pandemia de coronavirus. "

Los temas tratados fueron vacunación, hisopados, actualidad sobre el funcionamiento del Hospital, nivel de contagios y un nuevo llamado a la conciencia de la comunidad para que cumpla con los protocolos.

La doctora Cappello se refirió a las cepas detectadas: “Desde mediados de marzo vimos un crecimiento exponencial en el número de contagios y no necesitamos tener la confirmación para saber que seguramente estaba circulando alguna nueva cepa. Lo confirmamos en el día de ayer cuando mandamos 10 muestras a secuenciar de las cuales nueve dieron positivas de las variantes, de las cuales ocho son compatibles con la cepa de Manaos”.

“Lo preocupante es en realidad que no son todos pacientes de Rafaela sino que son de la región: Tostado, Humberto Primo y Palmeras. Esto significa que no se necesita ser una gran ciudad para tener circulación de una nueva cepa”, agregó.

“Esto nos confirma lo que estamos viendo: lo rápido de los contagios, lo grave de los cuadros, la afectación de personas mucho más jóvenes con cuadros mucho más severos”, enfatizó la doctora.

“Tres de las cepas que se mandaron a secuenciar son de personas que se re infectaron; es decir, que algunos transitaron la enfermedad el año pasado y en marzo o abril de este año se volvieron a infectar. No tuvieron cuadros graves pero sí es preocupante porque nosotros, en la primera hora, teníamos personas que recién se exponían al virus y tenían una forma de responder. Ahora tenemos personas que ya se re infectaron; es decir, que la segunda ola no solo afecta a personas que nunca tuvieron contacto con el virus sino que también en personas que ya padecieron esta enfermedad”, detalló Cappello.

“Dos de las personas que tenían cepa de Manaos se encontraban vacunadas. Un caso fue el de un adulto mayor de 80 años quien falleció y tenía colocada una sola dosis de la vacuna; y el otro caso es que un personal de salud que tenía las dos dosis de la vacuna y tuvo un cuadro moderado. Lo que queda claro es que ninguno está exento”, sumó.



CUIDARNOS COMO

SOCIEDAD

A su turno, Castellano dijo: “El panorama que los doctores están describiendo es absolutamente claro y real de la situación que estamos atravesando. Nosotros lo venimos advirtiendo desde que empezamos a percibir, hace más de un mes, la suba de contagios y la importancia de los cuidados”.

“Creo que siempre resaltamos que la responsabilidad individual iba a ser clave en esta etapa, en donde teníamos todo abierto, todas las actividades funcionando. El cuidado de nosotros, de nuestros seres queridos, el cuidado de cada uno para entender que como sociedad, si no estamos vinculados y unidos, el virus nos hace y va a seguir haciendo estragos. Si como cuerpo social no entendemos que de ésta tenemos que salir todos juntos, las dificultades que vamos a afrontar van a ser cada vez peores”, indicó.

“Respirador que traemos, respirador que ocupamos. Camas que se coloca, cama que se ocupa. Clínica que se abre, clínica que se ocupa. El equipo médico, me refiero a nivel general, todo el recurso humano alrededor de la atención, es siempre el mismo. Y si nosotros como comunidad no le demostramos a ellos que los estamos respaldando, que los estamos acompañando y que los estamos sosteniendo para poder sobrepasar esta catástrofe sanitaria que vivimos en el mundo, y si ellos bajan los brazos, quién nos va a atender”, enfatizó el Intendente.

“Vuelvo a hacer un llamado muy fuerte a la solidaridad, a entender de que esto no lo podemos enfrentar individualmente, ni sectorialmente. No hay fórmulas mágicas. El mundo está haciendo todo lo posible, y todos estamos haciendo todo lo posible para salir adelante, y necesitamos ser solidarios”, apuntó Castellano.

“Tenemos que pensar que hay que avanzar entre todos, con medidas muy firmes porque la velocidad y la agresividad del contagio es inusitada. Estamos atravesando el peor momento desde marzo de 2020”, señaló.

El primer mandatario finalizó pidiendo “por favor cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos, cuidémonos como sociedad, individualmente. Cuidemos a los equipos de salud, seamos solidarios. No tenemos otra alternativa de salida”.