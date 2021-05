Se suspenden las clases presenciales y aumentan las restricciones para circular Locales 19 de mayo de 2021 Redacción Por Desde el jueves se restringirá la circulación vehicular a toda persona que no se dirija a su trabajo y quedará suspendida la actividad en clubes y gimnasios. Además, se adelanta el cierre de locales gastronómicos a las 19. Los comercios cerrarían a las 17. Masiva movilización de Padres Organizados por el cierre de las escuelas.

FOTO NICOLAS GRAMAGLIA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD. Los autos desfilaron al sonar de las bocinas durante una hora.

El Gobierno de Santa Fe restringirá a partir de este jueves la circulación vehicular a toda persona que no se dirija a su trabajo y quedará suspendida la actividad en clubes y gimnasios, mientras que los comercios deberán cerrar a las 17 y los establecimientos gastronómicos alas 19 hs.. Se trata de medidas que se suman a la suspensión de las clases presenciales a partir de este miércoles en los departamentos de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y en las ciudades de Rafaela, Villa Minetti y María Teresa.

Las medidas que se tomarán a partir del aumento de casos de coronavirus en la provincia en los últimos días, "regirán desde el primer minuto de este jueves y hasta el 30 de mayo inclusive", precisaron desde el Gobierno provincial.

En cuanto a las actividades recreativas, se suspende la práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados). Asimismo, el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre. También actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.

El decreto, cuyos alcances todavía no se conocían en detalle, suspenderá también la presencia en lugares públicos como plazas y paseos, donde se podrá circular pero no detenerse.

El anuncio del Gobierno provincial se concretó en coincidencia con el peor día de contagios desde que arrancó la pandemia, ya que se reportaron 3.278 casos positivos.

La prohibición para circular en automóviles o motocicletas alcanza a toda persona que no realice actividades autorizadas, como ir a trabajar, en tanto quedó suspendida toda actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.

Tampoco estarán permitidas todas las reuniones sociales y familiares, ya sean en ambientes cerrados o en lugares al aire libre.

Tras una semana de suspensión en los niveles inicial y primario, el Gobierno de Omar Perotti obtuvo ayuda de Nación para incrementar el número de camas críticas –a través de 50 respiradores-, lo que permitió el regreso de la modalidad presencial en jardín y primaria, que se combina con los dispositivos de enseñanza virtuales.

Pero el propio el Gobernador dijo el lunes que ese aumento de camas críticas quedó subsumido la última semana por nuevos pacientes que requirieron atención en unidades de terapia intensiva.

Las tres ciudades cabeceras de los departamentos afectados -Rosario, San Lorenzo y Santa Fe- tienen ocupación de camas críticas por encima del 95%, lo cual pone al sistema sanitario “al borde del colapso”, dijeron voceros de la cartera de Salud.



MASIVA PROTESTA EN

EL CENTRO RAFAELINO

Tras la confirmación de que se suspendieron las clases presenciales en Rafaela al menos hasta el 30 de mayo, vecinos autoconvocados y Padres Organizados impulsaron un bocinado que reunió a una importante cantidad de participantes. Los primeros autos comenzaron a llegar a la Plaza 25 de Mayo alrededor de las 19 y media hora después el sonido de las bocinas era ensordecedor, en especial frente a la Municipalidad como sede de las autoridades.

En este marco, Padres Organizados se preguntó ¿por qué nuestros gobernadores creen que cerrar la escuela "es para cuidar la salud"? Si dentro de la escuela se cumplen todos los protocolos, si sólo existe 0.02% promedio de alumnos confirmados Covid por semana, si más del 98% de los docentes están vacunados, entonces lo mejor debería ser mantener las aulas abiertas.

"Exigimos conocer el plan. ¿Dónde van a estar los niños y adolescentes que no estén dentro del aula, con protocolo, protegidos del virus y contenidos en una realidad adversa? No toleraremos que se siga vulnerando el derecho a la educación en la provincia de Santa Fe y dañando gravemente el sistema educativo a la par de la salud integral de todos los niños, niñas y adolescentes", disparó la organización.

En tanto, las redes sociales fueron un hervidero como caja de resonancia de quienes rechazan la suspensión de las clases presenciales. Que siga el show en el fútbol o que se permita el regreso de un programa de televisión con más de 200 personas en escena fueron los casos emblemáticos para dejar en evidencia las contradicciones de los gobiernos al momento de gestionar las medidas contra el Covid.