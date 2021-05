Frigorífico rafaelino cierra temporalmente su planta

La empresa Rafaela Alimentos confirmó anoche a este Diario que cerrará en forma temporaria su planta frigorífica ubicada en la localidad de Casilda en la que trabajan 650 operarios. "La decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de vacuna le pega al corazón de la industria frigorífica, en especial de la que exporta. Por eso resolvimos un cierre de la planta. Estamos preocupados porque hay muchos puestos de trabajo en el medio. También hay que tener en cuenta que la protesta del sector ganadero, que se traducirá en un cese de comercialización, impedirá el normal abastecimiento de nuestra planta de Casilda", explicaron desde la empresa con sede central en Rafaela.

En tanto, el secretario general del Sindicato de la Carne, Sixto Vallejos, expresó al sitio Casilda Plus que la decisión del Presidente Alberto Fernández "nos sorprendió a todos". De acuerdo al dirigente, la firma Rafaela Alimentos comunicó que no tienen ninguna posibilidad de continuar las operaciones y que este miércoles será el último día de faena y que no hay una fecha establecida para la reapertura de la planta que destina el 75 por ciento de su producción a las exportaciones y el 25% al mercado local.