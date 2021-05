En Santa Fe y Córdoba rechazaron la suspensión de exportaciones de carne Locales 19 de mayo de 2021 Redacción Por "La solución es aumentar la producción y no cerrar mercados", dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

FOTO TWITTER OMAR PEROTTI. El Gobernador se diferenció del Presidente Fernández.

Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe se sumaron a las críticas a la decisión gubernamental de suspender por al menos 30 días las exportaciones de carnes con el fin de contener las subas de precios. El gobernador santafesino, Omar Perotti, advirtió que "la solución es aumentar la producción y no cerrar mercados".

En tanto, el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, señaló que la decisión significa "tropezar dos veces con la misma piedra".

"La solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. Tenemos las condiciones para abastecer el mercado interno y externo, manteniendo la posibilidad de exportar nuestros productos al mundo", expresó Perotti. Sostuvo además que "en Santa Fe, la ganadería genera trabajo, inversiones y tiene un inmenso potencial". "Los cambios en las reglas de juego, con soluciones que no funcionan, sólo perjudican el futuro de la actividad que tanto nos brinda a los santafesinos", advirtió.

"Entre todos debemos trabajar de cara al futuro de la Provincia, con una visión amplia que nos permita potenciar la ganadería, no achicarla", expresó en redes sociales.

Por su parte, Calvo, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo cordobés ya que el gobernador Juan Schiaretti sigue convaleciente tras recibir una operación renal, dijo que "tropezar dos veces con la misma piedra" es una frase que "puede resumir la decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna por un periodo de 30 días, con el argumento de controlar el precio".

"Las recetas -ya aplicadas en el pasado sin resultados- constituyen, por lo tanto, un error por partida doble. Es con incentivación de los procesos y no con limitaciones que se logran mejores condiciones. Más producción es más carne y más competitividad", afirmó en su cuenta de la red social Twitter.

Además, Calvo resaltó que "esta medida atenta contra la producción, y se corre el riesgo de consecuencias ya vistas: disminución del stock ganadero, pérdida de puestos de trabajo y desinterés y desinversiones".



RECHAZO DE LAS

BOLSAS DE COMERCIO

Ante la decisión oficial de cerrar las exportaciones de carne vacuna durante un período de 30 días, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país consideran que se trata de una medida distorsiva, que afecta gravemente al sector, y que constituye una señal negativa sobre la posible reiteración de políticas que en la historia reciente de nuestro país han significado retrocesos productivos muy difíciles de recuperar.

La producción de carne bovina demanda un ciclo de alrededor de 3 años, por lo que resulta imprescindible contar con reglas de juego claras y estables en el tiempo que incentiven la inversión y promuevan su desarrollo. Las entidades recuerdan que cuando se implementó en el pasado un sistema de restricción a las exportaciones se derrumbó el stock de ganado vacuno en más de 10 millones de cabezas, motivado por la caída de rentabilidad y el desaliento a la inversión, lo que significó una grave descapitalización del sector.

Por otra parte, el retiro de Argentina del mercado internacional debilitó nuestra imagen como país proveedor confiable de alimentos, permitiendo que otros competidores rápidamente ocuparan esos lugares que tanto tiempo y esfuerzo llevó conquistar, señala el documento firmado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Córdoba y las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe entre otras.