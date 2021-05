"Nos usan de cortina de humo" Nacionales 19 de mayo de 2021 Por José Calero LA COMISION DE ENLACE LE PEGO AL GOBIERNO

La Comisión de Enlace del agro acusó ayer al Gobierno de utilizar al campo como "cortina de humo para tapar otros problemas", al ratificar un cese de comercialización por nueve días en rechazo al cierre de exportaciones de carnes.

En una conferencia de prensa virtual, el presidente de la Rural, Daniel Pelegrina, dijo que el sector trató de "dialogar pero no se nos escucha, y se nos usa como cortina de humo para tapar otros problemas".

La Comisión de Enlace rechazó la intervención estatal en las exportaciones de carne y cuestionó fuertemente la intervención del Estado en las exportaciones del sector.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Jorge Chemes, aseguró que "debido a las medidas que el Poder Ejecutivo decidió ayer, nos vemos en la necesidad de llevar adelante un cronograma de medidas de fuerza".

"Esto implica el cese de comercialización desde este jueves hasta el viernes 28 inclusive", ratificó el dirigente.

Chemes dijo "lamentar profundamente tener que llegar a esto. No nos gusta, pero creemos que las decisiones que toma el Gobierno son profundamente erradas".

"En lugar de restringir las exportaciones, debería incentivar la producción, para que de esa manera esté correctamente abastecido el consumo interno y también la exportación. Pero no se nos ha escuchado y llegamos a esta instancia", enfatizó.

Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que suspender las exportaciones de carne "no es el camino. No se puede aplicar la intervención del Estado".

"En el país no hay un plan de producción que pueda dar empleo. Y además, el problema de precios es macroeconómico. Insisto: no hay un plan ni se controla el gasto", se quejó el dirigente.

Tras más de una hora de reunión virtual, los representantes de los productores agropecuarios decidieron organizar un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna, desde las 0 horas del jueves 20 de mayo hasta las medianoche del viernes 28 de mayo.

Los dirigentes del campo se mostraron confiados en que la medida de fuerza tendrá una contundencia sin la necesidad de tener que hacer controles, ya que existe un convencimiento en toda la cadena de acompañar el cese de comercialización.

"Vamos a ir incorporando diferentes metodologías y a otros sectores afectados. Que no suene como una amenaza, sino que queremos demostrar que hay una estrategia armada para obtener respuestas", dijo Chemes.

Admitió que "es muy difícil llevar adelante una medida de fuerza, en un contexto tan complicado del país atravesado por la pandemia de coronavirus, pero hay que expresar de alguna manera el malestar que hay en el interior productivo por la medida que adoptó el gobierno, que va en el sentido contrario a lo que necesitamos que es incentivar la producción para abastecer el mercado interno y externo".

En tanto, Pelegrina dijo que "Desde la razón económica no se puede explicar esta medida".

"El enemigo buscado, sobre todo para el kirchnerismo, es el campo y sirve para tapar muchas cuestiones que están pasando, como la pandemia, la salud y el avance sobre la Justicia, entre otras", señaló.

"El campo esta muy disgustado y queremos expresarlo a partir del cese de comercialización y los seguiremos hablando con nuestras bases. Ya recibimos el apoyo de otros sectores de la cadena de ganados y carnes", aseguró.

Por su parte, el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, enfatizó: "Nunca he visto una decisión tan unánime de todos los sectores de la producción a repudiar una medida del Gobierno y salir juntos a la Mesa de Enlace a defender el patrimonio nacional".

"No vamos a permitir que se pierdan puestos de trabajo, mercados internacionales y que la Argentina vaya camino al abismo", advirtió.