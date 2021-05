El Gobierno ratificó el cierre de exportaciones de carne Nacionales 19 de mayo de 2021 Redacción Por El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que este miércoles se llevarán a cabo reuniones con representantes del sector.

FOTO NA MATIAS KULFAS. El ministro al llegar a Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 19 (NA) -- El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ratificó ayer el cierre de las exportaciones de carne de manera temporal, aunque aclaró que la medida puede durar menos de treinta días, si se alcanzan las soluciones pretendidas por el Gobierno.

En un intento por frenar el alza de precios en la economía, la administración de Alberto Fernández suspendió esas exportaciones, lo cual generó el rechazo inmediato de las entidades del agro, que anunciaron un "cese de comercialización" desde el jueves hasta finales de mes.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace advirtieron, además, que el paro puede ser el inicio de "medidas más fuertes", si no hay respuestas al reclamo en contra del freno a las exportaciones.

En ese escenario, Kulfas sostuvo que la medida "se formalizará" en las próximas horas, dado que se "está trabajando en la resolución".

Pese a ello, el funcionario nacional aclaró: "Eso no significa que no estemos dialogando".

"Es una instancia de diálogo", insistió, y anticipó que este miércoles se llevarán a cabo reuniones con representantes del sector.

De ese modo, puntualizó: "Ojalá las restricciones sean por menos tiempo. Si los objetivos se cumplen antes del plazo, la idea es levantarlas".

El titular de la cartera productiva se refirió a los "desórdenes", al advertir sobre "procesos de evasión" por parte de la industria frigorífica, al tiempo que criticó los aumentos "desmedidos" de la carne.

Argumentó que, más allá de los factores estacionales, "en marzo, abril y los primeros días de mayo siguió subiendo".

Kulfas insistió en que el Presidente le indicó a los empresarios del sector que "si las soluciones se encuentran en tres días o una semana, se reabren en una semana (las exportaciones) y aquel que está operando correctamente, en blanco, y liquida sus exportaciones, no va a tener ningún problema".

En declaraciones radiales, el ministro aseguró que se detectó una "elevada informalidad" en el rubro y criticó que "hay exportadores que son truchos, que no tenían ninguna documentación".

"El fraude al Estado era más alto de lo que costaba la mercadería. Se han detectado varios de estos problemas, que no han sido ordenados en estos meses", reveló.

Así, manifestó que el Presidente le dijo: "Hasta que esto se ordene y podamos garantizar el precio del mercado interno, trabajemos con esta lógica y estemos unos días sin exportar".

Kulfas remarcó que busca "lograr un entendimiento que permita aumentar la producción en un sector que en los últimos años ha tenido mayor dinamismo", y resaltó que el Gobierno no apunta a un cierre permanente de las exportaciones de carne.

Según estudios privados, los precios del asado y las milanesas subieron 70% promedio en el último año, al posicionarse en lo más alto de los aumentos en la canasta básica alimentaria.

Ante los elevados precios y la caída de poder adquisitivo, el consumo de carne se ubica en el menor rango en cien años.