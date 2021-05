Promesa de reunión con Federaciones Deportes 18 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Tras la rueda de prensa en la Asociación Santafesina de Básquet del pasado viernes, donde los dirigentes de las Federaciones de distintas disciplinas de la provincia hicieron público su descontento con el gobernador Omar Perotti debido a la no apertura de clubes y vuelta de las competencias, este lunes hubo algunas novedades.

Si bien hasta el 21 de mayo se mantienen varias restricciones del último decreto provincial, también se pensaba, en caso de no ser atendidos por las autoridades, montar una serie de actividades con la participación de deportistas este martes en la Playa 25 de Mayo de la capital provincial.

Pero en las primeras horas de la tarde de la víspera, en un comunicado oficial, los referentes de Federaciones y Asociaciones comunicaron que no llevarán adelante esa medida, teniendo en cuenta que hay una promesa de reunirse a la brevedad.

Básicamente la pelea es por la apertura de los clubes, en el marco de un presente donde hace más de un mes no hay actividad oficial amateur en toda la provincia.

"Mientras exista diálogo y la predisposición a encontrar alternativas que satisfaga a las partes, vamos a contribuir para que se realice en un marco de tranquilidad y sin movilización", reza el comunicado, que en la parte final, sostiene: "Estaremos atentos a la realización de la reunión prometida e informaremos a la brevedad cualquier cambio", con la firma del Deporte Federado Santafesino.

Recordemos que una de las frases salientes del pasado viernes había sido que “el Deporte cumple una función importantísima en las personas, llegó el momento para plantear las cosas en términos de igualdad, no es criterioso que las competencias nacionales se puedan desarrollar, que están contempladas en el Decreto Nacional. Pero los mismos clubes que compiten en determinadas categorías no pueden entrar al mismo club a jugadores que juegan torneos locales y provinciales, hay una discriminación. Lo que siempre ocurrió con los clubes de barrios, pueblos y ciudades, son los que se ocupan de contener a la sociedad”.