"Estando abiertos se ayuda a controlar" Deportes 18 de mayo de 2021 Redacción Por Agustín Tita, médico y presidente del Jockey Club, explicó su postura de porqué las instituciones deportivas no deberían tener restricciones, sumado a los problemas económicos que genera.

FOTO ARCHIVO DEPORTISTA./ Agustín Tita es un destacado golfista aficionado, además de presidente del JCR.

La reunión virtual realizada ayer por la mañana entre el intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes Ignacio Podio, con presidentes de instituciones deportivas de la ciudad no fue positiva para las inquietudes de algunos de los clubes más afectados, mientras que otros se manifestaron a favor.

Uno de los dirigentes que expuso la necesidad de mantener los clubes abiertos fue Agustín Tita, del Jockey Club, quien además habló desde su condición de médico ante los beneficios que trae la actividad deportiva para evitar contagios, algo que ya se ha debatido en profundidad la semana pasada cuando fue la primera protesta de gimnasios y profesores de clubes. También la opinión puede sumar como deportista, en virtud que es desde hace varios años uno de los aficionados golfistas más destacados del JCR.

«Estando de los dos lados del mostrador, desde mi punto de vista, si después de más de un año de vivir esta pandemia lo único que podemos aportar es encerrarnos, no tiene sentido. Todos sabemos que al aire libre no hay contagios», expresó quien como médico, y a la vez Director del Sanatorio Nosti, puede aportar una visión muy integral de la problemática que produce cerrar una entidad deportiva.

Tita recalcó que «cerrar a los clubes genera muchas dificultades por el tema económico ya que los ingresos se reducen porque el socio también está agotado de esta situación, y deja de pagar la cuota, aún cuando al Jockey Club asisten socios que pueden tener una situación económica más cómoda. Y se deben cumplir obligaciones de sueldos de empleados, impuestos y otros gastos».

Pero más allá de ese aspecto tan importante, reflexionó que «cerrar no aporta soluciones ya que los chicos o grandes sino pueden ir al club, de igual manera van a juntarse, o en una casa, o en otro sector. Entonces qué mejor que poder contenerlos en los clubes, donde podemos ayudar a la Municipalidad con los controles, porque sola no puede controlar todo, y cumpliendo los protocolos respectivos».

El presidente del Jockey, institución con unos 450 socios activos (luego se suman los grupos familiares) y un predio de 50 hectáreas, hizo hincapié en que «el año pasado la pandemia nos perjudicó, pero luego cuando se pudo volver la respuesta fue muy buena, ya que la familia se volcó a las instalaciones. Entonces esto que se dispuso atenta contra esa recuperación que tuvimos. El equilibrio en la economía de un club es muy finito, y no abrir durante ese tiempo es muy perjudicial, más en estos tiempos donde no hay ayudas importantes para las instituciones».