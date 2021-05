El intendente dialogó con representantes de clubes Deportes 18 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD REUNION VIRTUAL./ Castellano y Podio con los presidentes o representantes de clubes.

Este lunes, el intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, mantuvieron una reunión virtual con los clubes de nuestra ciudad, integrantes de la Comisión Asesora Municipal del Deporte (COASMUDE).

El diálogo transitó por la situación sanitaria, indicadores de contagios en menores y cómo los clubes intentan llevar a la práctica algunas alternativas, contemplando el vigente Decreto provincial. En la reunión se expusieron posturas y algunas propuestas que serán analizadas en futuros encuentros. Asimismo, surgió el compromiso de canalizarlas a través del Comité de Emergencia Departamental.

Luis Castellano agradeció a las autoridades la posibilidad de dialogar en estos "tiempos complejos". En esa instancia, expresó que la situación sanitaria "no mejora. No percibimos una baja en los casos y la situación de los hospitales en la provincia es desesperante. En Rafaela, además de toda la inversión realizada en la primera etapa de la pandemia, tenemos 39 camas críticas con respiradores, se armó un módulo sanitario con capacidad para 25 camas en el patio del Hospital, entre otras tantas acciones que venimos implementando”.

El mandatario indicó que "estamos trabajando en coordinación con el sector privado para la atención de casos no COVID y se armó un sector COVID en la Clínica Nacer porque ya hay chicos enfermos. Hoy, uno de cuatro chicos de 0 a 15 años que se hace el hisopado da positivo y esto es algo que deben tener en cuenta los dirigentes de los clubes porque eso es un vehículo de ingreso a las familias y las prácticas deportivas”.

El titular del Ejecutivo local manifestó: "Si hay algo que nos duele, es restringir las actividades deportivas en los clubes, en nuestras escuelitas deportivas porque el deporte es sano y un pilar para el desarrollo de nuestros chicos y chicas. Así que pensaremos junto con ustedes las próximas semanas que van a ser muy difíciles”.

Por su parte, Ignacio Podio manifestó que “estas reuniones son importantes porque acercan el Estado a los clubes. Ellos son nuestros aliados ya que su colaboración es permanente, tanto antes como durante esta pandemia. Escucharlos y dialogar en estas instancias es fundamental”.



PALABRAS DE DIRIGENTES

Adrián Della Torre, (Club Ciclista): "Tenemos que seguir acompañando con todos los protocolos. Entendemos la situación y vamos a trabajar en pequeños grupos con los chicos que practican ciclismo y los que forman parte del gimnasio lo harán al aire libre siempre cumpliendo con la normativa".

Fabián Morel (Almagro): "Vamos a implementar una nueva modalidad con algunos deportes llevando su práctica al aire libre, por ejemplo, el voleibol".

Arístides Ravasio (Tiro Federal): "Si bien nuestra actividad se desarrolla al aire libre, la mayoría de nuestros socios prefieren quedarse en su casa y cuidarse".

Jorge Muriel (Ferro): "La mayoría de nuestros clubes tiene muchos chicos comprendidos en el rango etario de hasta 15 años y el dato de contagios nos preocupa. Pasamos un 2020 complicado y la ayuda del Estado es importante. Como integrantes de la COASMUDE tenemos que dar un mensaje de apoyo al sistema de salud".

Silvio Fontanini (Atlético): "No cerrar en los ámbitos cerrados del club sería peor. No queremos una ola de contagios dentro del club. Tener una burbuja perfecta es imposible. Nos duele económica y deportivamente, pero tenemos que apoyar las medidas. Todo lo que podamos hacer para colaborar para que no suban los contagios, lo vamos a hacer".

Daniel Vitaloni (Independiente):"El club está cerrado y nos complica en cuanto a los ingresos, pero siempre que sea en favor de la salud de los chicos, hacemos el esfuerzo. La salud de nuestra ciudad está en primer lugar. No debemos pensar en lo que le conviene a cada uno sino a todos".