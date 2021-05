Santafesino clasificado Deportes 18 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El santafesino Rubén Rézola Voisard y la bonaerense Brenda Rojas obtuvieron ayer el pasaje a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la última jornada de la Copa del Mundo de canotaje de velocidad celebrada en Szeged, Hungría. Rézola Voisard le ganó el duelo al rosarino Ezequiel Di Giácomo en las aguas de Szeged y será representante argentino en el K1 200 masculino de Tokio. Para el santafesino serán los terceros Juegos de su historia tras Londres 2012 (quinto) y Río de Janeiro 2016 (decimosexto).

Rojas y Rézola Voisard se sumaron al bonaerense Agustín Vernice, clasificado para la prueba masculina K1 1000 metros de Tokio 2020. Rojas, presente en Río de Janeiro 2016 en la modalidad K4 500 metros, se aseguró su segunda cita olímpica consecutiva al imponerse sobre su compatriota Sabrina Ameghino en la final C de la prueba K1 200 metros.

Ameghino, de 40 años, lamentó su eliminación y felicitó a la sampedrina con un mensaje en su Instagram: "Esta vez no fue para mí. Dejé todo en cada palada pero no fue suficiente. Felicito inmensamente a Brenda Rojas".