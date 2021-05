Otros cinco positivos en River Deportes 18 de mayo de 2021 Redacción Por Ponzio, Montiel, Vigo, Beltrán y Londoño tienen coronavirus y ya son 20 los casos. El elenco de Gallardo debe jugar mañana ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores.

FOTO ARCHIVO ALERTA EN RIVER. / En el Millo se siguen confirmando casos positivos de covid-19.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Cinco nuevos casos positivos en coronavirus se detectaron en River luego de los testeos realizados al plantel y el entrenador Marcelo Gallardo tiene solo 10 jugadores disponibles para afrontar el próximo compromiso por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, en el estadio Monumental.

En los últimos testeos dieron positivo Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya.

"Los testeos de Covid-19 realizados hoy dieron resultado positivo para Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio y Alex Vigo. También dieron positivo Marcelo Pudelka (nutricionista) y Enrique Confalonieri (kinesiólogo)", indicó River a través de un comunicado oficial.

De los nuevos contagios detectados, Ponzio, Montiel y Beltrán jugaron ante Boca en La Bombonera, mientras que Vigo estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Así, Gallardo no llega a contar con once jugadores, y en la lista de buena fe que presentó ante la Conmebol -32 de un total habilitados de 50- tampoco posee un arquero.

Hasta el momento Gallardo tiene a disposición a los defensores Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Tomás Lecanda, Fabrizio Angileri, Leandro Peña Biafore y Milton Casco, además de los mediocampistas Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Alvarez, y el delantero Agustín Fontana.

Pero además, el DT no posee ningún arquero, dado que los cuatro que están anotados ante la Conmebol -Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli- están con coronavirus, y el joven Alan Leonardo Díaz, que debutó ante Boca, no está inscripto.

Si bien entre los anotados sin Covid-19 está el mediocampista Enzo Pérez, el jugador salió en el entretiempo ante Boca, por la Copa de la Liga Profesional debido a una lesión, y no está en condiciones de poder estar ante el equipo colombiano.

Otro de los inscriptos ante la Conmebol y que está sin contagio es el defensor Javier Pinola, quien sin embargo se está recuperando de la fractura en el brazo derecho que sufrió meses atrás y aún no tiene el alta médica.

Reglamentariamente, mientras un equipo tenga siete jugadores disponibles está en condiciones de presentarse a jugar, aunque con menos de esa cantidad se le da por perdido el partido por un resultado de 3 a 0.

En la Copa Sudamericana 2020, Junior de Barranquilla jugó los cuartos de final y la semifinal con solo dos suplentes, mientras que en el torneo de Colombia, el equipo Rionegro Aguilas Doradas jugó un partido con siete futbolistas, uno de ellos arquero que fue volante, en ambos casos por brotes de Covid-19 en los planteles.