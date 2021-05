Un martes de Copas Deportes 18 de mayo de 2021 Redacción Por Cuatro equipos argentinos protagonizarán una jornada recargada entre Libertadores y Sudamericana.

Luego del intenso domingo de Superclásico, la semana comienza fuerte y este martes habrá cuatro partidos por copas internacionales con protagonistas argentinos, entre ellos Racing e Independiente, dos de los semifinalistas de la Copa de la Liga, que enfrentarán sus compromisos por la quinta fecha de la Libertadores y la Sudamericana, respectivamente.

El equipo de Juan Antonio Pizzi, flamante semifinalista de la Copa de la Liga, visitará desde las 21.30 al San Pablo de Hernán Crespo, en un duelo de líderes del Grupo E que transmitirá ESPN. La Academia irá en busca de un resultado que le asegure un lugar en la próxima fase y lo deje como dueño absoluto de su zona. Según las matemáticas, se clasificará a octavos en caso de conseguir un triunfo en Brasil, pero el empate también podría garantizarle el boleto si el miércoles Rentistas no le gana a Sporting en Lima.

La idea del DT, que no pierde de vista la semifinal del domingo ante Boca, es asegurar la clasificación para dejar la mayoría de sus futbolistas a disposición en caso de acceder a la final del certamen local; por eso, planea repetir el mismo equipo que igualó el domingo ante Vélez en el estadio José Amalfitani.

También por la Libertadores, pero en un encuentro que televisará ESPN 2 desde las 19.15 por el Grupo A, Defensa y Justicia visitará a Palmeiras, que ganó los cuatro juegos que disputó y es el primer clasificado a los octavos de final. El equipo de Florencio Varela tiene cinco puntos y necesita ganar en Brasil para no depender del resultado de Independiente del Valle, que tiene cuatro y desde las 21.30 visitará en Perú a Universitario, el último de la zona con una unidad

Luego de convertirse en el primer semifinalista de la Copa de la Liga, Independiente volverá a la acción también este martes: desde las 19.15, en un partido transmitido por ESPN y DirecTV Sports, los conducidos por Julio César Falcioni recibirán a Bahía, de Brasil, equipo que tiene sus mismos ocho puntos pero mejor diferencia de gol. Una victoria prácticamente les asegura los octavos de final de la Sudamericana, dado que la última fecha volverán a ser local ante Guabirá, de Bolivia (el peor de su zona), y con un empate le alcanzará para adueñarse del único pasaje.

La participación argentina por la Sudamericana se cerrará a las 21, cuando Talleres de Córdoba reciba al Bragantino brasileño (se verá por ESPN) en búsqueda de una victoria que lo deje bien posicionado de cara a la clasificación y, además, le saque el sabor amargo de la eliminación por penales sufrida ante Colón, por la Copa de la Liga.