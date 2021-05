Land Rover Discovery Sport PHEV, híbrido enchufable muy funcional Automotores 18 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Land Rover Discovery Sport PHEV o híbrido enchufable, para empezar, no es un Range Rover, sino que en este caso nace de la otra división de la marca denominada Land Rover, con la que comparte toda la tecnología y solo cambia su filosofía hacia un producto más funcional y algo más off-road.

Y es que este Land Rover Discovery Sport es un SUV más grande y con más aspiraciones camperas que su primo hermano el Evoque. Con esta opción tenemos un SUV de 4,6 metros de largo y un ancho de 2,74 metros, unos valores superiores al Evoque (4,37 y 2,68 m respectivamente) y que en la práctica nos aseguran una mayor habitabilidad.

Delante estaríamos hablando de unas proporciones muy similares al Evoque, con un ligero incremento de anchura y con unas cómodas butacas, en este caso con la opción de regulación eléctrica y calefacción con 14 movimientos con memoria para el conductor (opcional 1.120 euros).

En frente de estas plazas encontramos el clásico tablero minimalista, muy bien acabado y presidido por la pantalla central táctil de 10” con el sistema de infoentretenimiento Pivi Pro. Se trata de un sistema visualmente muy atractivo y con un completo menú, pero que a veces resulta algo complicado de manejar.

Bajo esta pantalla encontramos otra que integra el climatizador y las funciones del Terranin Response 2 en los diales analógicos con pantalla integrada en su interior.

El cuadro de mandos también es digital y en esta unidad se completa por el Pack Technology (opcional 2.031 euros) que añade el cuadro de mandos digital interactivo para el conductor, el Head Up Display a color y el retrovisor interior con cámara digital. Este pack también añade un sistema de carga inalámbrica para móviles en la consola central.

Detrás nos encontramos con una segunda fila especialmente ancha, con mucho espacio para las piernas y para la cabeza. Es una banqueta perfectamente habilitada para tres pasajeros y solo desmerece un tanto por lo incómodo del respaldo en la plaza central.

También tiene desplazamiento longitudinal, aunque en este caso la maniobra está pensada más para mejorar el baúl que para el espacio de los pasajeros.

Este baúl tiene una capacidad 780 litros, lo que es un valor muy destacable, pero es que si adelantamos la segunda fila este volumen sube a 963 litros. También hay la posibilidad de abatir los asientos traseros para lograr un hueco de 1.575 litros.



PLANTA MOTRIZ

La planta motriz de este Land Rover Discovery Sport PHEV es la misma que vimos en el Range Rover Evoque híbrido enchufable. Consta de un motor gasolina de tres cilindros de 1,5 litros y 200CV. Este va asociado a un cambio automático de 8 velocidades y en conjunto solo mueven las ruedas delanteras.

El pack se completa con un segundo motor eléctrico de 109 caballos, en este caso unido a las ruedas posteriores, que se alimenta de una batería de iones de litio de 15 kWh de capacidad y que a la postre garantiza la tracción total que se suele esperar de un Land Rover.

Combinando ambas mecánicas el conjunto entrega 309 CV de potencia y 540 Nm de par, mientras homologa un consumo medio de gasolina de 1,6 l/100 km.

Esta batería puede cargarse en conexiones domésticas donde ronda las 7,5 horas de carga, en enchufes wallbox de corriente alterna de hasta 7 kW con un tiempo de espera de menos de dos horas, pero también acepta rápidas en corriente continua y conexiones de hasta 32 kW. En este caso para cargar el 80% de la batería solo necesitaría media hora.

Oficialmente, una vez con la batería completamente cargada se pueden recorrer hasta 64 kilómetros en modo eléctrico con lo que dispone del distintivo medioambiental cero o azul de la DGT.

El Discovery Sport tiene tres modos de conducción; el Hybrid (en el que entra por defecto cuando lo arrancamos) donde el sistema trabaja de forma independiente para conseguir el mejor rendimiento a nivel prestacional y energético combinando las prestaciones de ambos motores; el modo eléctrico o EV, que solo usa el motor eléctrico trasero para mover el vehículo hasta los 135 km/h, donde vendría al rescate el térmico; y el modo SAVE que utiliza el motor de combustión para mantener la carga de la batería.

Con la batería cargada y en pequeños recorridos urbanos es fácil acercarse a los dos litros de consumo, por el contrario, si la batería se agota lo habitual es movernos en cifras de 7 litros a los 100 km de media o más si descuidamos la conducción ahorradora.



PRESTACIONES

A nivel de prestaciones es un coche sobrado para moverse con eficacia sea cual sea el pasaje y peso transportado o el medio por el que nos movamos.

El enorme par disponible asegura una muy buena respuesta a bajas velocidades, ya sea en modo eléctrico como híbrido. Además, el funcionamiento del motor térmico y su cambio automático también son una garantía prestacional y de suavidad de marcha.

Evidentemente su mejor ambiente es el de asfalto, donde este Discovery Sport tiene un alto compromiso en materia de confort y seguridad. No obstante, en este caso tenemos un coche muy elástico a nivel de suspensiones que le permiten desenvolverse con mucha más soltura en pistas y pisos deteriorados que su hermano el Range Rover Evoque PHEV, porque además siempre estará apoyado por la eficaz electrónica Terrain Response 2 de la marca y que llega heredada de los todoterrenos de la marca. Aun así, no es un TT al uso, pero sí uno de los SUV más capacitados fuera del asfalto.

El precio de esta gama Discovery Sport puede ir de los 53.500 euros a los 66.600 euros, en este caso, con el acabado R-Dynamic S, que es uno intermedio bajo, estaríamos hablando de 58.200 euros.

Pero eso sería de serie porque, como es habitual en la marca, ofrece una amplia dotación de opciones que pueden elevar el coste más mucho más.

En este caso, la unidad se completaba con numerosas opciones como los faros Matix Led, que cuestan 2.135 euros, el ya mencionado pack Technlogy o el Pack Drive Assit, que por otros 1.728 euros añade el asistente de colisión trasera con el monitor de salida libre de obstáculos y de tráfico marcha atrás, el detector de ángulos muertos o el control de crucero adaptativo, unos elementos que, entre otros detalles de personalización como las llantas de 20 pulgadas o los acabados en madera, hacen que esta unidad ronde los 70.000 euros. (Fuente: La Vanguardia Moveo)