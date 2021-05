El gobierno anunciará nuevas medidas Locales 18 de mayo de 2021 Redacción Por ANTES DE QUE EL VIERNES VENZA EL DECRETO

El gobierno provincial anunciará antes del viernes restricciones más duras a la circulación y actividades con el claro objetivo de frenar los contagios de coronavirus que este domingo colapsaron el sistema de salud en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Así lo acordó este lunes el gobernador Omar Perotti con los intendentes al cierre de una jornada intensa de reuniones en la que los máximos referentes sanitarios escucharon el clamor de los médicos de ir hacia una fase más estricta, rozando lo que fue la Fase 1, al comienzo de la pandemia. No se descarta suspender las clases al menos por diez días y llevarlas a la modalidad virtual en todos los niveles, cerrar la gastronomía a la noche, suspender las actividades recreativas y deportivas y seguir con la prohibición de la circulación vehicular desde las 20, e incluso bajar ese horario límite. Es que las medidas restrictivas están siendo definidas en las más altas esferas de gobierno y lo que más preocupa es que el sistema sanitario no da más. En ese sentido, los directores de los hospitales de las ciudades más importantes de la provincia fueron taxativos: le dijeron a la ministra de Salud, Sonia Martorano, que el sistema ya “no tiene capacidad de atención”. Paralelamente, se espera que el gobierno nacional también tome una definición al respecto y el presidente, Alberto Fernández, se reunió con sus colaboradores para empezar a delinear un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fije restricciones más duras al menos durante los próximos diez días en las zonas del país donde la pandemia está golpeando más fuerte. En tal sentido, Rosario es considerada una de las zonas con alto riesgo epidemiológico.

Este lunes fue un día agitado. Durante la mañana las primeras líneas del Ministerio de Salud provincial se animaron por primera vez en más de un año de pandemia a pronunciar la palabra "colapso". Hasta ahora el solo pensarla generaba prurito. Uno de los asesores del gobernador Perotti en términos sanitarios, el ex ministro de Salud, Miguel Angel Capiello, no anduvo con vueltas. Directamente pidió volver a Fase 1 durante diez días. Es lo que analizaron este lunes durante un encuentro virtual el gobernador y los intendentes de las principales ciudades de la provincia. Durante el encuentro se analizaron diferentes variables pero a todos los unió la convicción de que hay que cerrar actividades. La lupa está puesta en los encuentros sociales y en la circulación. No fueron pocas las voces que pidieron que el toque de queda sea antes de las 20, como hasta ahora, y que se profundice los fines de semana, que es cuando más gente se reúne en casas particulares. Las medidas seguirán bajo análisis este martes, en un nuevo encuentro que el gobernador mantenga con los intendentes.