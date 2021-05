Advierten que el aumento "estrepitoso" de casos puso en colapso la provincia Locales 18 de mayo de 2021 Redacción Por EN ROSARIO, SANTA FE Y RAFAELA YA NO QUEDAN CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA

FOTO ARCHIVO JORGE PRIETO. Secretario de Salud de la Provincia.

El secretario de salud de la provincia Jorge Prieto fue categórico este lunes al señalar que el aumento de contagios por el nuevo coronavirus es "estrepitoso" y "puso en colapso a la provincia de Santa Fe", lo que se traduce en una ocupación del 98 % de camas críticas. Esto implica, para la capital provincial, en dos camas críticas disponibles, según dio a conocer El Litoral. Y eso era este lunes al mediodía, dato que no es menor si se tiene en cuenta la dinámica de esta segunda ola. "El fin de semana y durante la semana recibimos 29 respiradores que ya fueron distribuidos en todo el territorio y así como se colocan son utilizados en el momento", destacó Prieto quien habló con medios locales junto con el director del Hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, y la subsecretaria de equidad, Romina Carrizo. Estas son las pautas que dio el funcionario para explicar la gravedad de la situación:

* Tuvimos 10 a 12 ingresos diarios y 10 a 12 egresos por fallecimiento.

* En el número de internaciones nos alarma que es en un rango etario menor.

* Este fin de semana hubo 12 personas fallecidas en la ciudad con un rango etario que nos preocupa.

* En 48 horas los cuadros clínicos evolucionan directamente a terapia intensiva.

Por todo ello anticipó que se necesita disminuir la circulación para achicar el número de contagios y las consecuentes internaciones y muertes por coronavirus que tiene, en esta segunda ola, un comportamiento difícil de predecir.

Por eso, insistió en que "la primera vacuna es el comportamiento social; hay que llevar conciencia a la población (...) porque no estamos viendo el acompañamiento. La vacuna sigue siendo la segunda herramienta; la primera es la prevención. No nos queda otra en los próximos 6 ó 7 meses", advirtió Prieto al tiempo que sostuvo que "ya no se habla de fases, sino de medidas cortas y de alto impacto para cortar esta circulación y permitir que los sistemas sanitarios se oxigenen y puedan dar una respuesta oportuna".



NO SOLO COVID

La rueda de prensa fue en el Hospital Cullen que por estas horas sumó una quinta sala Covid con 8 camas para hacer frente a la demanda de atención que requiere la pandemia. Su director, Poletti, resumió la situación así: "Estamos con un alto porcentaje de ocupación de camas y una dinámica de liberar para garantizar el respirador en la cama crítica". Dinámica es un término que ya queda chico: "Esta semana recibimos del Ministerio de Salud 8 respiradores más con lo que se armó una quinta terapia en el hospital (en la sala de Neurocirugía) y en 48 horas ya estaba completa".

El relevamiento de camas es cada media hora o, a lo sumo, cada hora. Y para este lunes a la tarde se evaluaba comenzar a trasladar pacientes no Covid al hospital militar que se instaló enfrente del Cullen. Es que las urgencias no vinculadas con el nuevo coronavirus tampoco dan respiro: "Entre viernes, sábado y domingo ingresaron 26 personas accidentadas, dos heridos de arma blanca el domingo, y dos con arma de fuego el sábado, además de pacientes con cuadros de ACV y partos". "Creemos que tenemos que seguir luchando, seguir buscando ideas; al personal hay que agradecerle porque está dando todo por el todo", dijo el médico, mientras insistió en que "tenemos que concientizar sí o sí porque ya dejó de ser eso que creían una 'mentira'; tenemos que tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar y suspender la actividad social para que las camas no colapsen".



ESTADO "HIPERCRITICO"

"Ya hay un óbito más en el Centenario, podría decirte que está esa cama libre pero se ocupará en minutos seguramente. Estamos en colapso sanitario", le dijo a La Capital, este lunes a la mañana, el director provincial del tercer nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla quien sin vueltas aseguró que "desde anoche a las 22 ya no hay camas críticas en Rosario, Santa Fe y Rafaela". Y mientras continuaba el diálogo agregó: "Ahora también hay un óbito en Cañada de Gómez y tenemos tres ambulancias a la espera en Venado Tuerto, una ciudad de la que dependen 38 localidades más, igual que Rafaela, sin camas y 90 localidades dependen de ella. Esto es minuto a minuto, siempre decía qué haríamos cuando no hubiera más camas para atender a un paciente y ya llegó ese momento". El panorama se agravó en las últimas horas cuando Salud Santa Fe aseguró que se registraron 1.321 nuevos contagios de coronavirus en el territorio provincial, de los cuales 520 corresponden a Rosario. Y se reportaron además 15 fallecidos en las últimas 24 horas, con un acumulado de 4.848 víctimas fatales. El médico fue directo: "Hay dos indicadores importantes en este colapso. O agregamos más camas o disminuimos los contagios. Es fundamental disminuir contagios porque se agregaron mas camas y se ocuparon. Hay que cuidarse, no queda otra". Mediavilla aseguró que el estado sanitario es "hipercrítico" y no hace falta ser médico para concluir que es así cuando el personal está "agotado", el oxígeno y los respiradores no sobran, no hay espacios de internación y mientras tanto, gran parte de la población sigue circulando como si nada y las medidas estatales continúan flexibilizándose en sectores comerciales. "Desde anoche -por el domingo- no quedan más camas críticas ni en Rosario, ni en Santa Fe ni en Rafaela", dijo en torno a la noche del domingo en que reunido con la ministra de Salud Sonia Martorano confirmaron que solo quedaba un lugar en Firmat a 120 kilómetros de Rosario. "Los médicos estamos preparados para pelearla en las peores condiciones, pero hoy debemos informar que estamos en colapso sanitario. Es dinámico esto, estamos a la espera minuto a minuto de que se desocupe una cama. Es un colapso, tanto en el sistema público como privado", dijo.



CAPACIDAD AL MAXIMO

En tanto, Diego Lanzotti, el director del Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela, anunció ayer en rueda de prensa del nuevo jefe del 107, que "la realidad es que hay una comunicación permanente entre todos los directores de los hospitales, públicos y privados, tratando de encontrarle una cama a cada persona que lo necesite. En Rafaela y la región somos el único efector de alta complejidad que hace internaciones Covid, y la presión por la cama intensiva es alta. Hasta ahora, no dejamos a nadie fiera de terapia, pero las limitaciones son importantes a la hora de seleccionar las camas. Son números muy duros, pero en realidad estamos al máximo con la capacitad, tratando de resolver el problema de cada rafaelino o cada ciudadano de la región que necesite asistencia. En UTI tenemos 33 camas, otras 6 para terapia intermedia que en esta situación pasa a terapia intensiva, con lo cuál tenemos 38 (una debe dejarse por protocolo hospitalario), además de contra con varios equipos de ventilación que hasta ahora no hubo necesidad de utilizar, como ser respiradores portátiles, etc. Esta semana vamos a ampliar la red de gases comprimidos para ampliar, si es necesario, la cantidad de pacientes intubados. Hoy tenemos 40 pacientes en ARM".