Avanza el pedido para incluir a maestras de jardines maternales Locales 18 de mayo de 2021 Redacción Por Ayer por la mañana en la reunión de comisión del Concejo, recibió despacho el proyecto presentado por el bloque de Cambiemos acerca de solicitar la incorporación de las maestras de jardines municipales y privados, a la vacunación contra el Covid-19. Hubo proyectos que quedaron en comisión en busca de más información.

FOTO ARCHIVO REUNION DE COMISION. Los concejales dieron despacho a dos iniciativas que serán votadas el jueves.

Durante la mañana de ayer, los concejales mantuvieron el habitual encuentro de comisión en el que dieron despacho a dos iniciativas para ser votadas en la sesión del próximo jueves. Por un lado, recibió despacho el proyecto de Resolución, presentado por el bloque de Cambiemos para incluir a las maestras de jardines municipales y privados, a la vacunación contra el COVID-19, pidiendo el Estado pueda garantizar a todos los docentes las mismas condiciones óptimas para desarrollar su labor diario y en todos los niveles, ya que ante la exposición que tienen deben ser prioridad.

El concejal de Cambiemos-UCR, Leonardo Viotti, planteó que “las maestras de los jardines municipales y maternales también son esenciales. Además, para los jardines privados significa cuidar la fuente de trabajo que tanto escasea en estos días, sobre todo después de haber estado casi un año cerrados manteniendo como pudieron los gastos de servicios y de alquiler generados a pesar de no haber estado en funcionamiento. Es una situación difícil y no queremos que se sigan cerrando fuentes de trabajo que además son imprescindibles para que muchos padres puedan salir a trabajar, por eso pedimos que puedan acceder a la vacunación para seguir trabajando con la tranquilidad de estar protegidos contra el virus”, manifestó el edil.

En tanto, también avanzó la Minuta de Comunicación presentada por la concejal Marta Pascual, referida a realizar trabajos en la Plaza de la Memoria y zonas aledañas, ubicada en barrio Villa Podio, exponiendo en los considerandos, que se requiere limpieza de la Plaza y un tramo del canal sur; reparación de mesas y bancos de la Plaza de la Memoria y colocación de cestos para residuos; y mantenimiento del ripiado que circunda a dicho espacio verde.

Al finalizar el encuentro, el concejal Lisandro Mársico, contó que aún queda pendiente la comisión de obras en donde hay varios pedidos que seguramente obtendrán despachos para ser incluidos en el Orden del Día del jueves.

El edil demoprogresista, señaló que “estuvimos analizando el proyecto de la creación del observatorio de seguridad vial que por el momento va a quedar en comisión para poder hacer algunas consultas todavía pendientes con el Departamento Ejecutivo. También se presentó y analizó este lunes, el proyecto de modificación del Código de Faltas para incorporar algunas contravenciones vinculadas a los animales, una iniciativa de la concejal Pascual. Este último proyecto lo va revisar Fiscalía porque obviamente estamos hablando del Código de Faltas, de contravenciones y falta esa mirada, con lo cual va a quedar en comisión”.

Mársico, habló del proyecto que impulsa, sobre “llevá tu taper”, que tiene que ver con concientizar a los negocios y a la gente respecto a la venta a granel, incentivando que cada uno lleve su recipiente a la hora de ir a comprar. Esta iniciativa también quedará en comisión, para ser trabajada con la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso.



SIN OPOSICION EN LA

INAUGURACION DEL DIAT

El concejal Lisandro Mársico, respondió ante la consulta de la ausencia de concejales de la oposición en la inauguración del DIAT: “Los concejales de la oposición no fuimos invitados, por eso no fuimos, cada uno sabe lo que hace y no obstante, más allá de no haber sido tenidos en cuenta, yo creo que lo importante es que este espacio esté terminado después de tanto tiempo de demoras, que no se avanzaba. Hay que valorar que este gobierno lo terminó, lo puso en marcha y va a ser un lugar de integración, contención para los chicos con consumos problemáticos o con realidades que están siendo vulneradas. Eso es lo más importante, lo otro es una cuestión de forma”, enfatizó.



CONTROLES EXHAUSTIVOS,

NO RESTRICCIONES EXHAUSTIVAS

Respecto al acompañamiento a los sectores afectados y que reclaman poder trabajar libremente, Mársico manifestó que “yo estoy a favor de que se permita la apertura total de los gimnasios, no solamente que puedan trabajar en la calle, los que lo deseen que lo sigan haciendo porque quizás algunos quieran seguir sacando sus máquinas a la calle, pero que quienes quieran puedan hacerlo adentro. A mí me parece que hoy el gimnasio es un centro de vida y de salud y tenemos que tratar que ellos trabajen con los protocolos, con los controles”. “Yo lo que creo es que hay que hacer controles exhaustivos, no restricciones exhaustivas en este caso de los gimnasios. Hay que disponer la estructura municipal para controlar, cuando se sientan controlados, se van a cumplir todos los protocolos, pasa por ahí me parece”, expresó el concejal del PDP (FPCyS).