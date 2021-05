Financiarán a Pymes para su adecuación Nacionales 18 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El Gobierno presentó ayer el programa "PyMEs en Góndolas", que destinará una inversión de más de $3.300 millones para que el sector pueda adaptarse a la nueva normativa vigente, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. La inversión, lanzada en paralelo a la entrada en vigencia de la Ley de Góndolas, beneficiará a más de 8.000 mipymes e incluirá líneas de crédito y asistencia a través de Aportes No Reembolsables.

El programa financiará la capacitación a cooperativas y mipymes para mejorar su productividad y dar asistencia técnica, tanto en la adaptación al marco normativo de la Ley de Góndolas, facilitar su incorporación al registro de proveedores de los supermercados y lograr certificaciones de sus productos y procesos.

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, presidió el lanzamiento del programa, junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en un acto realizado en una heladería de la localidad bonaerense de Quilmes.

Merediz afirmó que se está trabajando para que los productos de PyMEs y cooperativas "no sólo lleguen a las góndolas, sino que también permanezcan en ellas". "Lo hacemos con asistencia técnica, con programas de capacitaciones y financiamiento a tasas de interés subsidiadas que sirven tanto para la inversión productiva como para capital de trabajo", señaló.

En tanto, Español dijo que la prioridad es "impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas para democratizar las góndolas y activar la economía". La funcionaria sostuvo que la ley "apunta a empoderar a las y los consumidores y desde la Secretaría queremos cuidar el bolsillo de las y los argentinos a través de la generación de acuerdos y relevamientos para que se cumplan las normativas establecidas y no haya abusos".

El programa incluye la vinculación de estas empresas con expertos en temas pyme, y prevé destinar $1.500 millones en aportes no reembolsables que las PyMEs podrán utilizar para desarrollar una marca desde cero, certificar sus productos, mejorar el diseño de su producción y logística.

También se destinarán otros $1.700 millones para tres líneas de financiamiento con tasas subsidiadas y se fortalecerán emprendimientos de la cadena alimenticia con aportes, también no reembolsables, por $150 millones.

Las líneas de financiamiento incluyen un cupo de $1.000 millones de los Créditos Directos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que ofrece créditos de hasta $15 millones, a una tasa subsidiada final del 18%, para pymes y cooperativas inscriptas en el registro de proveedores de la Ley de Góndolas.

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que pondrá en marcha junto al Banco Nación una línea específica para productores de alimentos frescos.