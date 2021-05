Rafecas no se postula si avanza la reforma Nacionales 18 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández como nuevo procurador general de la Nación, subrayó ayer que no fue convocado para dar su opinión sobre el proyecto del oficialismo que reforma la Ley de Ministerio Público Fiscal y ratificó que la eventual reducción de la mayoría requerida para elegir ese cargo es "un límite ético insuperable".

Rafecas eligió la red social Instagram para dar a conocer su postura en medio del intento del Frente de Todos en la Cámara de Diputados por aprobar pese al fuerte rechazo de la oposición, al tiempo que recordó que el Senado nunca puso en marcha el procedimiento para su designación mientras motorizaba la polémica iniciativa.

El juez recordó que fue propuesto por Fernández para el cargo el 17 de diciembre de 2019 y que "a comienzos de marzo de 2020, con 650 apoyos" su pliego "llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado" y subrayó: "En este año y dos meses transcurridos, ha avanzado un proyecto de ley, tendiente a reformar el Ministerio Público Fiscal".

"Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura", señaló Rafecas, en una crítica velada al Frente de Todos.

En este sentido, el juez federal remarcó que "más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el procurador general de la Nación tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la Corte Suprema y para encarar reformas estructurales a nivel federal".

"Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado", agregó Rafecas.

De esta manera dejó un segundo cuestionamiento, referido puntualmente a la Cámara alta que preside Cristina Kirchner y que tiene congelado el pliego que lo propone como procurador, pese al aval del Presidente.

Por último, Rafecas reafirmó lo que ya había anticipado respecto de la eventual modificación de la Ley de Ministerio Público Fiscal y señaló: "Si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación".

"Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica", concluyó el juez federal en la publicación que realizó en la red social Instagram, junto a la foto de la reunión que mantuvo en diciembre de 2019 con Fernández.

La reaparición del único candidato oficial a procurador general de la Nación se da en medio de la discusión de la Cámara de Diputados por el proyecto que propone, entre otras cosas, que la elección del jefe de los fiscales pueda darse con una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y no con los dos tercios que rigen actualmente.

El nuevo pronunciamiento de Rafecas agrega un elemento más al debate, en momentos en que el Frente de Todos se prepara para darle dictamen al proyecto esta semana y busca los votos para aprobar el proyecto la semana próxima, mientras Juntos por el Cambio despliega una campaña de presión sobre los bloques "independientes" para que no acompañen al oficialismo.