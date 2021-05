Inflación y restricciones en la agenda de Fernández Nacionales 18 de mayo de 2021 Redacción Por EL PRESIDENTE RETOMO LA ACTIVIDADTRAS EL VIAJE A EUROPA

FOTO TELAM ACTIVIDAD. Fernández destacó el "amplio potencial económico y ambiental" con el hidrógeno de Argentina al clausurar un foro sectorial.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Tras su gira europea, el presidente Alberto Fernández retomó ayer su agenda con una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que giró sobre la preocupación en torno a la inflación de los últimos meses, en el inicio de una semana en la que también seguirá de cerca la discusión en el Congreso sobre el proyecto de ley para reglamentar las restricciones por la pandemia.

El mandatario arribó a la Casa Rosada a las 11:00, más temprano de su horario habitual, y de inmediato convocó a su despacho a Cafiero para repasar cuestiones de la gestión doméstica sucedidas en los últimos días luego de haber permanecido más de una semana en el exterior, supo NA de fuentes oficiales.

En ese marco, el tema que se llevó la mayor cantidad de tiempo de esta reunión fue la suba de precios que se viene registrando, lo cual puso en alerta al Gobierno, luego de que se conociera la cifra de la inflación de abril pasado, que alcanzó el 4,1% y acumuló un 46,3% en los últimos doce meses, supo Noticias Argentinas.

Por otro lado, el mandatario definirá en los próximos días los alcances del futuro DNU para prorrogar las restricciones por la pandemia que vencen el próximo viernes.

Fernández en un principio pensaba llegar a ese día con la ley que le da facultades para implementar restricciones ya aprobada en el Congreso, pero ese plan se verá modificado ya que esta semana será votado en el Senado pero en Diputados se tratará la semana próxima y allí aún no tiene los votos garantizados para aprobarlo tras la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio.

Si bien funcionarios de la gestión bonaerense de Axel Kicillof volvieron a plantear públicamente la necesidad de ir hacia un endurecimiento de medidas a raíz de la suba de casos y muertes por coronavirus de los últimos días, lo cierto es que aún se desconoce si el Presidente prorrogará el decreto vigente o sumará algunos cierres de actividades.

Por eso, Fernández seguirá muy de cerca las cifras de contagios y fallecimientos por Covid de los días venideros y antes del viernes deberá tomar una decisión.

En ese marco, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, difundiría en los próximos días datos propios que indican que sólo el 1,53% de la comunidad educativa se contagió de coronavirus en la Ciudad y apuntará a mantener la presencialidad en las escuelas frente al interrogante del próximo DNU que emitirá Fernández en materia de continuidad o nuevos cierres.



CIUDAD

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, afirmó ayer que el distrito no descarta sumar nuevas restricciones a partir del próximo 22 de mayo, tras advertir que los casos subieron en los tres últimos días. "Hay una alerta que le debemos explicar a la gente", recalcó el funcionario porteño. Quirós señaló que la Ciudad venía con una meseta de contagios, pero esa curva comenzó a crecer en los últimos tres días. "Nos quedan varios días para ver cómo evoluciona (la curva), y de acuerdo a eso vamos a proponer al Gobierno de la Ciudad cuál es el mejor camino, pero decididamente necesitamos que sigan bajando los casos", enfatizó el ministro de Salud porteño.

En declaraciones al canal TN, afirmó de todas formas que "es cierto que hay una expectativa positiva de vacunas" para las próximas semanas, a partir de la llegada de dosis de Astrazeneca. Quirós advirtió que en los últimos tres días la curva "dejó de amesetarse y aumentó".

"Necesitamos seguir bajando los casos. Es un alerta que hay que explicarle a la gente", señaló el funcionario de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Sobre posibles nuevas restricciones, Quirós señaló que eso "depende mucho de la situación epidemiológica de los próximos días y el diálogo de coordinación" con Nación y Provincia.

También se refirió a la situación de las clases presenciales y dijo que "es lo último que propondríamos cerrar".

De esta forma, Quirós marcó la postura por estas horas de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la próxima fase del aislamiento, que comenzará el sábado 22 de mayo.

Por primera vez en mucho tiempo, la Ciudad no está tan alejada de lo que plantea la provincia de Buenos Aires.

"Pareciera cada vez más lógico tomar una medida de cuidado más fuerte, por un tiempo más acotado, para terminar de vacunar y preservar el sistema de salud", resaltó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.