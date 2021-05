Reportan 28.680 nuevos contagios y 505 muertes Nacionales 18 de mayo de 2021 Redacción Por Suman 71.027 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.335.965 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El ministerio de Salud de la Nación informó ayer que fueron reportados 28.680 nuevos contagios y 505 muertes por coronavirus en todo el país en las últimas 24 horas. Con esas cifras, el número total de contagios registrados desde el inicio de la pandemia se elevó a 3.335.965, mientras que las víctimas fatales suman ya 71.027.

Se trata del tercer reporte más alto del año, sólo superado por los 29.472 del 16 de abril y los 29.145 del 20 de ese mes.

Además, la cantidad de nuevos casos es sensiblemente superior a la registrada los dos lunes anteriores, que fue de 17.381 contagios el 10 de mayo y de 15.960 el lunes 3.

En cuanto a la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva, se informó que al día de hoy se registraban 5.690 internados en todo el país, lo que representa un total de 69,7% a nivel nacional y un 75,7% en el Ambito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA).

Al informarse el reporte del día, causó sorpresa la cantidad de nuevos casos cargados por Formosa, 5.630, que elevaron su total a 13.796, aunque se aclaró posteriormente que no respondían a las últimas 24 horas sino a casos que no habían sido informados con anterioridad.

La provincia de Buenos Aires continúa como el distrito con mayor número de contagios, 8.979 nuevos casos, aunque con ligera tendencia a la baja. No obstante, se acerca al millón y medio de casos ya que al día de hoy acumula 1.448.377 infectados.

La Ciudad de Buenos Aires, a su vez, muestra cierta estabilidad, con 2.445 casos y un acumulado de 380.554.

Números preocupantes se observan en Córdoba, donde fueron reportados 2.745 nuevos casos, que elevaron el acumulado a 259.389.

Catamarca informó 163 casos (acumula 18.192); Chaco, 442 (49.739); Chubut, 265 (58.134); Corrientes, 294 (40.844); Entre Ríos, 465 (72.547); Jujuy, 77 (26.319); La Pampa, 509 (34.101); La Rioja, 162 (15.016); Mendoza, 898 (109.235); Misiones, 152 (18.070); Neuquén, 700 (79.092); Río Negro, 406 (66.845); Salta, 248 (38.706); San Juan, 562 (29.787); San Luis, 319 (45.084); Santa Cruz, 216 (48.357); Santa Fe, 1.618 (304.625); Santiago del Estero, 429 (35.755); Tierra del Fuego, 46 (27.578); y Tucumán, 910 (115.823).

Según se informó, en las últimas 24 horas fueron realizados 91.456 testeos, por lo que el total desde el inicio de la pandemia se concretaron 12.490.822 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Al día de hoy, se registran 291.671 casos positivos activos en todo el país, mientras que 2.973.267 pacientes ya se recuperaron.

Del total de muertes informadas, 326 son hombres (140 de la provincia de Buenos Aires, 46 de la ciudad de Buenos Aires, 7 de Chaco, 2 de Chubut, 14 de Córdoba, 33 de Entre Ríos, 3 de Jujuy, 6 de La Pampa, 23 de Mendoza, 4 de Río Negro, 1 de Salta, 2 de San Juan, 10 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 27 de Santa Fe, 3 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 3 de Tucumán) y 175 mujeres (83 de la provincia de Buenos Aires, 25 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 de Chubut, 1 de Corrientes, 4 de Córdoba, 18 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 7 de La Pampa, 8 de Mendoza, 1 de Neuquén, 7 de Río Negro, 1 de Salta, 1 de San Juan, 2 de San Luis, 6 de Santa Fe, 2 de Santiago del Estero, 2 de Tierra del Fuego y 4 de Tucumán). Tres personas residentes en la provincia de Buenos Aires y una de la provincia de Entre Ríos fueron registradas sin dato de sexo.