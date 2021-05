Estreno ideal para Werner Deportes 17 de mayo de 2021 Redacción Por CLASE 3

Mariano Werner cerró un exitoso estreno en el equipo Alifraco Sport, venciendo en la final que disputó el Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires), en el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros, donde el vencedor superó a Ever Franetovich y a Antonino García a la caída de la bandera a cuadros.

El vencedor tuvo en Ever Franetovich a un duro rival durante todo el desarrollo del evento en el cual tempranamente quedaba fuera de carrera Gastón Iansa, ganador de la tercera serie, por una falla eléctrica, apenas cumplidas dos vueltas de carreras en las que el líder de la carrera tomaba distancias estables con el piloto santafesino, cerrados en plena definición por el primer puesto.

No viéndose alteradas las primeras posiciones durante el desarrollo del evento, el camino hacia la victoria de Mariano Werner no tuvo contratiempos, logrando vencer luego de 29m13s774, superando por 0s813 a Ever Franetovich y por 12s720 a Antonino García. Posterior a la final, el piloto entrerriano debió ser asistido por los facultativos de turno con oxígeno durante varios minutos, sin mostrar inconvenientes de manera posterior.

Marcos Quijada ocupó la cuarta posición, en su mejor resultado con dos fechas disputadas en el Turismo Nacional Clase 3, mientras que Alfonso Domenech, Fabián Yannantuoni, José Manuel Urcera, Facundo Chapur, Julián Santero y Leonel Pernia ocuparon la primera decena de puestos en la competencia que cerró el Cronograma de Actividades en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires).

Posterior a la competencia, Leonel Pernia fue recargado con cinco segundos por falsa largada; mientras que Facundo Chapur y José Manuel Urcera fueron apercibidos por maniobras peligrosas entre sí, de la cual surgió el interrogante por parte del Campeón Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 3 acerca de la devolución de la posición al cordobés cuando en el sector de la confitería, un roce entre ambos autos provocó un derrape controlado del Ford Focus del equipo GC Competición. Pasadas las 17:00 horas quedó confirmada la verificación técnica a instancias de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) con las posiciones obtenidas en pista tras haber sido comprobado un error en los asientos de neumáticos de los autos de Mariano Werner y Matías Menvielle, ajeno a los equipos de competición.

Con 130 puntos, Julián Santero es el líder del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3, superando por 34 unidades a Leonel Pernia, por 36 puntos a Matías Muñoz Marchesi y por 37 a Facundo Chapur. Mariano Werner (78 unidades), ganador del día de hoy, completaron los cinco primeros del certamen que continuará entre los días 11, 12 y 13 de junio en el Autódromo Oscar Cabalen (Alta Gracia, Córdoba).