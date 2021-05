Los chocaron y no pudo continuar Deportes 17 de mayo de 2021 Redacción Por TURISMO NACIONAL - CLASE 2

FOTO PRENSA J.I.CANELA EN BUENOS AIRES. / El rafaelino fue de menor a mayor pero un choque lo dejó fuera de competencia.

Juan Ignacio Canela tuvo una nueva fecha en el Turismo Nacional Clase 2, esta vez en Buenos Aires, con el Volkswagen Gol del Giacone Competición. El rafaelino fue de menor a mayor hasta llegar con buenas chances de pelear el Top 5 o el podio en la final, pero un choque le destruyó el auto a tal punto que tuvo que desertar.

Si bien arrancó complicado el viernes, poco a poco se fue trabajando en la puesta a punto del auto junto al equipo y se fueron mejorando ciertos detalles que generaron que el auto sea cada vez más veloz en el tiempo de vuelta. En la serie, producto de una gran remontada, Canela fue 4º y se ubicó expectante para la final.

Pero la carrera no salió bien esta vez, como sí sucedió en San Nicolás y Paraná. A Juani lo chocaron de atrás y con el auto desalineado sobre la pista, de inmediato le volvieron a golpear y con el chasis totalmente ‘torcido’, no había más nada que hacer. Fue abandono y una situación para nada feliz luego de tener grandes expectativas.

“Habíamos largado bien y habíamos pasado a Procacitto, estaba por pasar a Bestani, y cuando él se pasó en la uno y nos apoyamos, recibí un golpe fuerte de atrás que no sé si exacto quién fue, y luego cuando me puse de costado, me volvieron a pegar y me dañaron mucho el auto, que ya había quedado desalineado. Lamentablemente en esas condiciones no podía seguir. De no ser por ese accidente, a Maxi Bestani lo estaba pasando y él terminó 3º. Teníamos para terminar entre los cinco de adelante otra vez, fue una pena”, manifestó Juani Canela.

En el campeonato, Canela está 9º pero hasta el 3º puesto, aún están encerrados en pocos puntos y hay chances serias de recuperarse. La próxima fecha será el fin de semana del 13 de junio en Alta Gracia, Córdoba.