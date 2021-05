"Tenemos el mejor equipo del país" Deportes 17 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, sostuvo ayer que la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga Profesional fue merecida porque River "empató sin patear al arco", y remarcó que se trató del primer "mano a mano" con el "Millonario" desde la asunción de la actual dirigencia.

"No tengo dudas de que tenemos el mejor equipo de país, este es el tercer clásico que nos toca jugar desde que llegamos al club y sí es verdad que nos está costando cerrar los partidos.

Hoy íbamos ganando otra vez, nuestra estrella, ídolo y capitán (Carlos Tevez) tuvo jugadas claras pero no las pudimos aprovechar", manifestó Riquelme.

En declaraciones a la señal de cable TNT Sports, consideró: "El triunfo es merecido porque River no pateó al arco. Es el primer mano a mano que tenemos nosotros y lo ganamos, el hincha de Boca lo necesitaba. Los muchachos tienen que disfrutar, aunque sabemos que tenemos que jugar mucho mejor".

"El otro clásico fue lo mismo, hicimos figura a (Franco) Armani. Hoy Gallardo tuvo suerte porque River empató sin patear al arco", agregó.

Y resaltó: "No hay que olvidarse que este equipo jugó dos campeonatos y ganó los dos, llegó a semifinales de la Copa Libertadores. El hincha tiene que estar contento".

En tanto, habló del penal fallado por Edwin Cardona al intentar picar el balón: "Esas cosas le pasan a los locos nada más, él es de esos genios del fútbol que se iluminan y cuando le salen, todos lo quieren abrazar. Es diferente y estamos muy contentos de tenerlo. Menos mal que ganamos porque le iban a pegar toda la semana", dijo entre risas.

Por otra parte, el ex enganche habló de la posible llegada en el futuro del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien renovó su vínculo con el Manchester United de Inglaterra: "El año que viene va a estar con nosotros, en diciembre me dijo que tenía muchas ganas de venir. Cada seis meses voy a tener la ilusión de tenerlo, es una estrella que ojalá podamos ver festejar un gol acá.

Consultado por la salida de Mario Pergolini de la dirigencia del club, Riquelme respondió: "A Mario le mando un beso grande, seguramente debe estar contento. Es hincha de Boca y siempre va a tener las puertas abiertas".

"Esto es como cuando jugaba, se enferma el portero y es culpa mía. Sé que cuando nos toque pasar alguna fea se la van a agarrar conmigo, pero estoy en el lugar que quiero estar. Yo no tengo dudas de que vamos a armar un equipo cada día más competitivo", continuó el vicepresidente.

En ese sentido, añadió: "Yo vivo tranquilo, sé lo que hago cada día, que tengo errores y me voy a equivocar muchas veces, pero el amor que le tenemos al club con los muchachos va a hacer que podamos competir al máximo".

"A mitad de año intentaremos reforzarnos de la mejor manera.

No es una crítica a la gestión anterior, pero en vez de dinero nos dejaron deudas", cuestionó Riquelme respecto a la situación económica del conjunto de La Ribera.

A su vez, señaló: "Nosotros no somos de dudar mucho, tenemos las cosas bastantes claras. Cuando nosotros llegamos (Frank) Fabra, (Jorman) Campuzano, (Sebastián) Villa y Tevez no jugaban, no es solamente traer, cambiamos un montón de asuntos".