Messi alcanzará otra marca insuperable Deportes 17 de mayo de 2021 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MESSI. / Ampliará su récord de mayor cantidad de presencias de jugadores argentinos en la Copa América.

Cada uno lo pondrá donde quiera en ese firmamento de celebridades del deporte moderno; es bizantina la discusión sobre quién es el monarca en un deporte centenario como el fútbol y por el que desfilaron atletas y artistas del balón a lo largo de las décadas, eso sí, a nadie le resulta indiferente su presencia en un campo de juego y su gravitación en los resultados.

Aquellos críticos del rosarino, especialmente en las analogías de sus producciones entre el Barcelona y la Selección Mayor, han encontrado campo orégano para afirmarlas y su presencia en muchos casos, ha sido denostada con el énfasis que, por estos lares, le ponemos a las manifestaciones populares, una especie de bipolaridad colectiva que nos acompaña desde tiempos inmemoriales y que localizaron en Lionel Messi, un blanco preferido, absurdamente preferido.

En los umbrales de una nueva edición de la Copa América, debo decir que perduran en las retinas de este cronista, las frustraciones reiteradas en cada una de las finales perdidas en las últimas 3 décadas; y que paradoja de por medio, casi todas lo tuvieron a este genio del futbol mundial, como un demudado protagonista en muchas oportunidades.

Sí, un hombre tan determinante a lo largo de los últimos 15 años en el Barcelona, reducido a un impotente gladiador en las instancias cruciales de los campeonatos jugados con la casaca albiceleste.



Una mueca siniestra de la suerte

Aún así, su pertenencia se ha impuesto frente a esa mortificante estadística y sus afanes en cada una de las empresas deportivas en las que se embarcó con Selección, tampoco permiten recriminación alguna.

Sus renuncias, sus flemas en la acepción emocional del término y sus impotencias para cambiar per se, historias que se presentaron torcidas, no fueron en desmedro de sus reincidencias, al momento de intentarlo de nuevo.

Eso ocurrirá una vez más, en pocas semanas.



UN GRAN CAPITAN

Messi ampliará su récord de mayor cantidad de presencias de jugadores argentinos en la Copa América: lleva jugados 27 partidos, uno más que Javier Mascherano. El podio de los tres que más jugaron lo completa Javier Zanetti, otro futbolista que -al igual que Mascherano- ya se retiró, con 22 encuentros.

Especialista en batir todo tipo de marcas, este año puede llegar a alcanzar otra. Con el que convirtió por esa vía el último domingo en la victoria 3-2 ante el Valencia, Messi quedó muy cerca de alcanzar a Diego Maradona como el jugador argentino en anotar más goles de tiro libre en toda la historia: lleva 56, tres menos que “Pelusa”, esa ausencia que dolerá para siempre. La “Pulga” anotó 50 para el Barsa y los seis restantes para la Selección Argentina, con la que tanto le gustaría ganar un título a nivel mayores.

En lo que va de 2021, Messi lleva jugados 25 partidos. Tiene más goles que encuentros jugados en el año: 26. Y todo parece indicar que llegará a la reanudación de las Eliminatorias en un nivel creciente de juego: en los últimos meses su rendimiento levantó mucho y Barcelona volvió a disfrutar de una versión muy parecida a la del Messi top e imparable. Sufrió el golpe de la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones ante Paris Saint Germain, celebró la conquista de la Copa del Rey con el 4 a 0 frente al Athletic Bilbao y ahora también quiere quedarse con la Liga: está a dos puntos del líder, Atlético de Madrid, al que enfrentará el próximo sábado en el Camp Nou a falta de cuatro fechas para el final del campeonato. Comparte la segunda ubicación con el Real Madrid, que tiene una mejor diferencia de gol. Y cuarto está Sevilla, a seis puntos del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Una vez finalizada la Liga española el 23 de este mes, Messi seguramente viajará a la Argentina para la reanudación de las Eliminatorias y para jugar la Copa América acompañado por Pepe Costa, el ex jugador que es empleado del Barcelona y que se encarga de resolver las necesidades extrafutbolísticas de los integrantes del plantel. Con el paso del tiempo, Costa se convirtió en uno de los mejores amigos de Messi. Suele acompañar a Lionel en cada viaje que realiza para jugar con la Selección, una función de la que antes se ocupaba Juanjo Brau, el fisioterapeuta del Barcelona. En el club catalán, Costa es más conocido por ser la mano derecha de Messi que por estar a cargo de la secretaría de atención al jugador.

Todo está preparado para que esta leyenda activa del deporte más popular del mundo, se entregue a los rigores de las nuevas competencias y desafíos que están a la vuelta de la esquina. después, dependerá de la cantidad de partidos que tenga que jugar, de si aparecen lesiones o no, del hastío mental que le pueda causar seguir jugando durante tanto tiempo porque hay un momento en el que ya el apetito no es el mismo.

Uno no tiene el mismo entusiasmo cuando va tratando de coronar la cima que cuando hace ya mucho que está arriba, una reflexión que podríamos aplicar a muchas otras vocaciones. Pero no cabe ninguna duda de que Messi tranquilamente podría jugar el Mundial de 2026, aunque tal pronóstico y deseo, nos lleve a embarcarnos en una nueva aventura.