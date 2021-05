Newell's ante Sarmiento Deportes 17 de mayo de 2021 Redacción Por COPA ARGENTINA

FOTO ARCHIVO EN SAN NICOLÁS. / La Lepra y el elenco de Junín irán por un lugar en octavos.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Newell´s y Sarmiento de Junín se enfrentarán hoy en la ciudad de San Nicolás en un partido correspondiente a los 16avos. de final de la Copa Argentina y el equipo que logre la victoria aún no tiene rival en la próxima instancia.

El encuentro se disputará a partir de las 17.10 en el estadio Ciudad de San Nicolás con arbitraje de Pablo Echavarría, quien estará asistido por los jueces de línea Diego Verlotta y José Castelli, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

En cuanto al rival que tendrá en los octavos de final, el mismo saldrá del elenco que resulte vencedor tras jugarse los partidos Aldosivi-Talleres de Remedios de Escalada y Temperley- Deportivo Riestra.

Newell´s y Sarmiento de Junín vienen de enfrentarse en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional en un partido en el cual empataron 1 a 1 en Rosario mientras que luego el equipo santafesino perdió como local frente a Libertad de Paraguay y complicó su clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

El técnico Germán Burgos no tendrá disponible a Justo Giani debido a que sufrió un esguince de tobillo y para reemplazarlo entraría Luciano Cingolani mientras que tampoco serán de la partida Maximiliano Rodríguez, Jerónimo Cacciabue y Franco Negri, todos con diferentes distensiones



CONCENTRA MANCINELLI

La novedad más saliente en Sarmiento de Junín es la inclusión del defensor Federico Mancinelli en la lista de citados ya que el ex Huracán por primera vez en el actual semestre se pondrá la camiseta del equipo bonaerense.

El último partido que disputó Mancinelli fue la final por el título de la Primera Nacional ante Estudiantes de Río Cuarto, el 16 de enero pasado cuando culminó con una lesión en el tobillo que luego la arrastró durante la pretemporada que realizó el plantel, antes del inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

En tanto, cuando atravesaba la recuperación, el experimentado futbolista dio positivo en coronavirus y cuando se sumó a las prácticas nuevamente padeció un desgarro que otra vez lo alejó de la posibilidad de ser tenido en cuenta por Mario Sciacqua.

El entrenador haría una variante en relación a los once que empezaron jugando en Rosario ya que Claudio Pombo ingresaría por Federico Bravo.



Newell´s-Sarmiento



Estadio: Ciudad de San Nicolás. Árbitro: Pablo Echavarría. Hora de inicio: 17.10 - TV: TyC Sports .



Newell´s: Alan Aguerre; Milton Leyendeker, Cristian Lema, Yonathan Cabral; Manuel Llano, Pablo Pérez, Julián Fernández, Matías Orihuela; Luciano Cingolani, Ignacio Scocco y Alexis Rodríguez. DT: Germán Burgos.



Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Nicolás Bazzana, Braian Salvareschi, Lautaro Montoya; Benjamín Borasi, Federico Vismara, Claudio Pombo, Gabriel Graciani; Sergio Quiroga y Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua.