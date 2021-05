Juega Gimnasia de Jujuy, el próximo rival de la “Crema” Deportes 17 de mayo de 2021 Redacción Por Este lunes, en continuidad de la fecha 10, el Lobo Jujeño estará visitando a Independiente Rivadavia en Mendoza, uno de los que viene en la cima de la zona B. Atentos por Alberdi.

FOTO PRENSA ATLÉTICO A PENSAR EN JUJUY. / La Crema ya empieza a hacerlo en su próximo rival, que juega hoy en Mendoza.

Atlético de Rafaela continuará este lunes con su puesta a punto para la presentación del próximo domingo, 14hs, visitando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 11. Pero hoy, en la ‘Crema’ estarán atentos a lo que suceda en Mendoza, donde se estará presentando su próximo rival.

A las 14hs, el Lobo Jujeño estará enfrentándose con Independiente Rivadavia, en uno de los partidos que le dará continuidad a la fecha 10 de esta zona B de la Primera Nacional.

Gimnasia, que suma 13 puntos, viene de dos triunfos seguidos y en la tarde de hoy tendrá una difícil visita ante un elenco mendocino que viene mostrando un andar regular, resultados que lo han colocado en los primeros planos.

En lo que respecta al equipo de Walter Otta, se deberá esperar el transcurso de la semana para saber si recupera al ‘Lorito’ Giménez o todavía deberá esperar para regresar. Mientras que Enzo Avaro y Darío Rostagno entrarían en sus últimos días de aislamiento por covid-19 positivo y habrá que aguardar si pueden estar en consideración del DT o no.



La programación de la fecha 11 completa es la siguiente:

ZONA A

Viernes 21/05

17:10hs Quilmes vs Mitre de Santiago del Estero

Domingo 23/05

15:00 hs Gimnasia de Mendoza vs San Martín de Tucumán, 15:30 hs Deportivo Maipú vs Chacarita.

Lunes 24/05

15:00 hs Deportivo Riestra vs Belgrano, 15:05 hs Tigre vs Estudiantes Bs As, 17:10 hs Estudiantes Río Cuarto vs Almirante Brown, 21:10 hs Agropecuario vs Atlanta.

Martes 25/05

15:10 hs Temperley vs Nueva Chicago

Libre: Alvarado.



ZONA B



Sábado 22/05

11:00 hs Tristán Suárez vs Guillermo Brown (PM), 15:00 hs Instituto vs Independiente Rivadavia, 15:00 hs Santamarina vs Defensores de Belgrano.

Domingo 23/05

14:00 hs Gimnasia (J) vs Atlético de Rafaela, 15:00 hs Almagro vs San Telmo, 15:00 hs Dep. Morón vs San Martín (SJ)

15:30 hs Ferro Carril Oeste vs Brown (A), 16:00 hs Güemes vs Villa Dálmine

Lunes 24/05

15:30 hs All Boys vs Barracas Central.